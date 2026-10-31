Rallye : Le Dakar de retour au Maroc

Le parcours passera par Smara et se prolongera jusqu’à Dakhla avant de remonter vers Marrakech. Les provinces du Sud occuperont ainsi une place de premier plan dans ce retour du rallye, dans un contexte marqué par de précédentes menaces du Polisario contre des événements de sport automobile traversant le Sahara.

Prévue du 9 au 23 janvier, sous réserve de l’approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, la 49e édition s’élancera de Loulé-Faro, au Portugal, pour s’achever à Marrakech.

Après le prologue et la première étape au Portugal, les concurrents effectueront une traversée nocturne vers Nador avant de prendre la direction de Bouarfa le 11 janvier. Ils passeront ensuite par Zagora et Agadir, où une journée de repos est prévue, avant de poursuivre vers le sud puis de remonter le long de la côte atlantique.

« Les concurrents découvriront le Royaume d’un bout à l’autre », a déclaré David Castera, directeur de course, promettant un parcours marocain d’une « ampleur inédite ». Le rallye couvrira 7.824 kilomètres, dont 4.341 kilomètres de spéciales chronométrées, et ouvrira les saisons des championnats du monde de rallye-raid de la FIA et de la FIM. La plupart des spéciales seront comprises entre 350 et 500 kilomètres.