Riche programme du FIFM Une dizaine de films présentés en avant-première mondiale

Le jury présidé par Marion Cotillard distinguera 14 premiers et seconds longs métrages pour l’Étoile d’or. Parmi ceux-ci, «Ben’imana» de Marie-Clémentine Dusabejambo, racontant la réconciliation après le génocide des Tutsi, «Congo Boy» de Rafiki Fariala, et «Furies» de Rami Kodeih, un récit de braquage en pleine crise libanaise. Trois réalisatrices issues du Mexique, de Corée du Sud et d’Haïti scrutent l’intimité de personnages féminins. Trois films seront dévoilés en première mondiale : «Alkebulan» de Yassine Marco Marroccu, «Waves of Silence» de Farzad Samsami, tourné au Maroc, et «Les Chiffonniers du Caire» de Rani et Salem Massalha. Le festival s’ouvrira avec «Mona», comédie de Jesse Eisenberg, avec Julianne Moore. Deux premières mondiales marqueront les séances de Gala : «Leila et la nuit» de Fellipe Barbosa, inspiré par la vie de la photographe marocaine Leila Alaoui, et «His Weakest Creatures» d’Omar Hilal, réunissant Ahmed Helmy et Hend Sabry. John Turturro, James Gray et Luca Guadagnino viendront présenter leurs œuvres, dont «Artificial», portant sur l’ascension de Sam Altman interprété par Andrew Garfield. «La más dulce» de Laïla Marrakchi est la sélection du Maroc pour les Oscars.

La section Horizons regroupe 21 films, avec les dernières œuvres de Hamaguchi, Mungiu, Pawlikowski, Kore-eda et Moretti. Les cinémas arabes y occupent une place privilégiée, tandis que «Les Roses de Marrakech» de Ginevra Elkann, avec Fanny Ardant, a été tourné localement. Le 11e Continent propose 13 films, incluant des classiques restaurés comme «Nahla» et «Tilaï». Le Panorama du cinéma marocain présente six films, avec «Bardi» de Tala Hadid en ouverture et trois premières mondiales. Au total, onze films marocains figurent au programme. Pour le jeune public, Jamel Debbouze dévoilera «La Fille dans les nuages».