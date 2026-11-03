Grand Prix Jidar Festival : Les suffrages sollicités

À l’échelle mondiale, du 1er au 30 novembre 2026, le public est invité à choisir en ligne parmi les 14 fresques de l’édition 2026 du festival.

Parallèlement, Rabat accueillera l’artiste équatorien Yankamanta, lauréat du premier prix, pour une résidence artistique qui se conclura par une exposition dont le vernissage est fixé au 5 décembre à la Maison Gharbaoui, sur le site du Chellah, précisent les organisateurs. Le lauréat de 2026 sera dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture.

Les 14 fresques en lice ont été créées par 15 artistes lors de la 11e édition du festival, qui s’est déroulée du 16 au 27 avril 2026. Les votes sont accessibles à tous exclusivement via grandprixjidar.ma.

Seul le public composera le jury. L’artiste ayant récolté le plus de voix remportera le Grand Prix Jidar 2026, avec à la clé une résidence artistique qui culminera par une exposition à Rabat, à l’image de Yankamanta, vainqueur de la première édition.

Les œuvres en compétition explorent divers styles contemporains, allant de l’abstraction géométrique au néo-folklore. Installées dans les quartiers emblématiques de Hassan, Youssoufia, Agdal-Ryad et Yaâcoub El Mansour, elles interagissent avec l’architecture locale et les habitants.

Les fresques ont été réalisées par des artistes originaires de Russie, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, du Pérou, du Chili, d’Équateur, de France, d’Afrique du Sud et du Maroc. Yankamanta est attendu à Rabat le 7 novembre pour entamer une résidence d’un mois, symbole des opportunités offertes par ce prix aux artistes aspirant à développer un projet dans la capitale.

Fondé en 2015 par EAC-L’Boulvart, Jidar s’appuie sur l’expérience d’une association active depuis 1999 dans la promotion des cultures urbaines et des musiques contemporaines au Maroc.