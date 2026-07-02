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Feu de forêt : L’ANEF place 20 provinces à haut risque

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Feu de forêt : L’ANEF place 20 provinces à haut risque

Dans son Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF), établi à partir de modèles scientifiques intégrant notamment les caractéristiques de la végétation, le degré de combustibilité des massifs forestiers ainsi que les paramètres topographiques et climatiques, l’ANEF identifie plusieurs zones particulièrement exposées.

Les provinces concernées par le niveau d’alerte le plus élevé sont Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Taounate, Taza, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Taroudant.

L’Agence signale également un « risque élevé » dans les provinces d’Al Hoceïma, Chefchaouen, Tétouan, M’diq-Fnideq, Berkane, Nador, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Benslimane, Casablanca et Mohammadia.

Un « risque modéré » est, par ailleurs, enregistré dans les provinces de Driouch, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt et Guercif.

Face à cette situation, l’ANEF appelle les riverains des espaces forestiers, les estivants, les visiteurs ainsi que les professionnels intervenant en milieu forestier à respecter strictement les consignes de prévention afin d’éviter tout départ de feu.

L’Agence invite également les citoyens à signaler immédiatement aux autorités compétentes toute fumée suspecte ou tout comportement susceptible de provoquer un incendie, rappelant que la rapidité d’intervention demeure un facteur déterminant pour limiter la propagation des feux.

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