Drame routier entre Tata et Tagmout : Des morts dans un accident de taxi

Le drame s’est produit lorsqu’un grand taxi s’est renversé sur la route reliant la ville de Tata à la zone de Tagmout, au niveau de la piste de Msalit. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule alors qu’il tentait de dépasser une petite voiture, rapportent des médias.

Aussitôt alertés, des éléments de la Gendarmerie royale et des équipes de la Protection civile se sont rendus sur les lieux. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital provincial de Tata, afin de recevoir les soins nécessaires. Sur instruction du parquet, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.