Fait rare à l’ONU : La France et les USA s’étripent au Conseil de sécurité

Dan Negrea, représentant américain alternatif auprès des Nations Unies, a déclaré : « L’un des membres de ce Conseil simule une indignation morale et se comporte comme s’il donnait des leçons à tout le monde sur n’importe quel sujet, qu’il s’agisse du conflit que nous traitons encore aujourd’hui ou de questions sans lien avec la paix et la sécurité, telles que les droits de l’homme. C’est pour cela que nous sommes sortis pendant l’intervention de la France. » Dan Negrea a dénoncé l’attitude de Paris, la qualifiant d’« hypocrite », tout en précisant que son pays s’était montré « tolérant » jusqu’alors au nom du respect mutuel entre membres permanents du Conseil.

La décision d’abandonner une séance du Conseil de sécurité demeure un fait extrêmement rare. Vendredi, les États-Unis figuraient parmi 10 pays ayant voté à l’Assemblée générale contre le renouvellement du mandat de Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, aux côtés de la Corée du Nord, de la Russie, du Nicaragua et du Mali. Washington reproche à Volker Türk de « passer son temps à faire la leçon à des démocraties libres et souveraines comme les États-Unis qui appliquent les lois et sécurisent leurs frontières ».

Commentant ce vote, la mission française auprès de l’organisation onusienne a écrit en anglais sur la plateforme X que « les États-Unis étaient autrefois un modèle à suivre en matière de droits de l’homme. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, ils se retrouvent isolés aux côtés de la Corée du Nord, du Nicaragua, du Mali et de la Russie, et le monde ne les écoute plus. »

D. Negrea a poursuivi : « Nous avons été aux côtés de cet État membre dans chaque conflit qui a menacé ses libertés. Aujourd’hui, je tiens à lui rappeler que les États-Unis demeurent le modèle mondial de la liberté. » Il a ajouté que « par conséquent, nous ne lui accorderons pas le privilège d’écouter ses discours politisés tant qu’elle n’aura pas abandonné sa rhétorique condescendante et irrespectueuse, et tant qu’elle ne se comportera pas d’une manière digne de ses responsabilités. »

En réponse, Jérôme Bonnafont, ambassadeur français, a déclaré : « Nous célébrons cette année le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, et chacun connaît le rôle joué par la France dans cet événement. » Il a également affirmé que la France œuvre aux Nations Unies, tant au Conseil de sécurité qu’à l’Assemblée générale, « pour préserver cette institution, son indépendance et sa capacité d’action au service de la Charte des Nations Unies, des droits de l’homme et de la paix ».

Ultérieurement, une source diplomatique française a indiqué que « la position française est connue : nous avons soutenu la reconduction du Haut-Commissaire, tout comme l’ensemble des États membres de l’Union européenne et une écrasante majorité des États membres de l’ONU. Cela n’empêche pas un dialogue étroit avec les États-Unis. Une divergence de vues sur un vote ne porte pas atteinte à la qualité de notre relation ni à notre capacité à travailler ensemble. »

Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, a pour sa part déclaré que la France soutenait « certains des pires violateurs des droits humains » en apportant son soutien à un responsable qui, selon lui, critique régulièrement des « démocraties » comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël.