Face aux menaces extérieures : Nouvelle alliance défensive au Sahel

Cette « Charte du Liptako-Gourma » créé « l’Alliance des Etats du Sahel » (AES), a écrit sur X (ancien Twitter), Assimi Goïta, président de la Transition au Mali. Son but est « d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle », a-t-il souligné.

La charte prévoit (art. 6) que « toute atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire d’une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d’assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l’emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l’espace couvert par l’Alliance ».

Depuis le 26 juillet suite au renversement du régime de Mohamed Bazoum au Niger, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a plusieurs fois brandi la menace d’une intervention militaire et a imposé de lourdes sanctions économiques à ce pays. « Cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires, économiques entre les trois pays », a déclaré aux journalistes Abdoulaye Diop, ministre de la Défense du Mali. « Notre priorité c’est la lutte contre le terrorisme dans les trois pays », a-t-il ajouté.

A relever que le nord du Mali a été, cette semaine, le théâtre d’affrontements entre l’armée et des groupes armés. Mardi 12 septembre, le Cadre stratégique permanent (CSP), alliance de groupes armés, a mené une offensive contre la ville garnison de Bourem, attaque que l’armée malienne affirme avoir repoussée. L’offensive a fait des dizaines de morts. Parallèlement à cette attaque, le Jnim a, lui, revendiqué plusieurs attaques contre des positions de l’armée et contre un bateau de transports de passagers sur le fleuve Niger, un regain de tensions qui fait craindre le pire.

On signale aussi que des hommes armés se sont emparés dimanche de deux camps militaires dans le nord du Mali, ont indiqué des élus locaux et des médias. Dans un bref message publié sur son site officiel, l’armée malienne a indiqué que « la localité de Léré vient d’être attaquée ce dimanche 17 septembre 2023, vers 15h30 », ajoutant que « les dispositions sont en cours ».

« Des hommes armés ont attaqué dimanche les deux camps de la ville de Léré », a déclaré un élu local, cité par des médias. « Après des combats, ces hommes armés ont pris les camps. On attend le renfort de l’armée. Mais pour le moment ce sont les hommes armés qui ont les camps en main », a ajouté la même source. Un deuxième élu local a confirmé l’attaque de deux camps affirmant qu’il y avait des morts mais sans préciser le nombre.

Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.