Les drones turcs en action : Les Kurdes d’Irak et de Syrie ciblés

La Turquie intensifie ses frappes contre les bases du PKK - parti nationaliste armé kurde considéré comme terroriste par Ankara - et ses alliés au Kurdistan irakien et syrien. Plus de trente cibles ont été bombardées ces derniers jours, annonce le ministère turc de la Défense.