Epidémie Ebola : Plus de 1200 cas recensés en RDC

Les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé montrent que 148 patients ont guéri, tandis que 419 personnes sont en isolement ou hospitalisées. L’épidémie, provoquée par la souche Bundibugyo, a touché 34 zones de santé réparties dans trois provinces : l’Ituri, épicentre de la crise, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

Les autorités sanitaires ont évoqué plusieurs difficultés, notamment la résistance des communautés aux tests post-mortem, l’insuffisance des capacités de prise en charge en Ituri et un taux de suivi des contacts toujours inférieur à l’objectif de 95 %. « Le gouvernement rappelle que la lutte contre Ebola est la responsabilité de tous. Chaque citoyen est invité à signaler tout cas suspect, à respecter les mesures d’hygiène et à éviter de manipuler les dépouilles des personnes décédées », a indiqué le ministère.

Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), a déclaré jeudi que les partenaires, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ainsi que les autorités françaises et congolaises, demeurent pleinement mobilisés pour contenir l’épidémie et protéger les populations grâce à une réponse coordonnée. « La guerre rend la lutte contre Ebola beaucoup plus difficile, en bloquant l’accès aux zones touchées, en dispersant les personnes contacts et en poussant les populations à se cacher par peur et par méfiance » a écrit samedi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, sur X.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a annoncé vendredi le relèvement de sa réponse à l’épidémie d’Ebola à son niveau d’alerte le plus élevé : le niveau 1. L’agence justifie cette décision par l’ampleur prise par l’épidémie qu’elle qualifie désormais de deuxième plus importante jamais enregistrée en RDC, et de troisième plus importante recensée dans le monde. En RDC, le dernier rapport de situation de l’Institut national de santé publique fait état de 1 203 cas confirmés et 321 décès au 25 juin, dans trois provinces désormais affectées. Le CDC a également évoqué le cas d’un soignant humanitaire contaminé sur le terrain et aujourd’hui isolé en France, sans transmission communautaire constatée à ce jour. L’agence américaine maintient que le risque pour les États-Unis reste faible.

Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, le passage au « niveau 1 » n’est pas une alerte sanitaire adressée à la population. C’est une procédure interne au CDC qui détermine le degré de mobilisation de l’agence elle-même.

Interrogé lors d’une téléconférence avec la presse internationale, le docteur Satish Pillai qui dirige la riposte Ebola du CDC, l’a décrit comme « un ordre de mobilisation maximale du personnel et des ressources », à l’échelle de l’ensemble de l’agence et non plus seulement de l’équipe, jusqu’ici dédiée à cette épidémie. Interrogé sur le nombre de personnes que ce relèvement allait mobiliser, il a indiqué que le chiffre exact « variera en fonction de l’évolution de l’épidémie », mais que l’agence aura désormais « accès au personnel de toute l’agence ». Selon lui, ce geste vise aussi, en interne, à montrer que la direction du CDC « prend la situation au sérieux ».

Pour justifier ce relèvement, S. Pillai s’est appuyé sur une modélisation récemment publiée par le CDC. Selon cette modélisation, des interventions de santé publique rapides et soutenues sont nécessaires pour éviter que l’épidémie actuelle ne dépasse, en ampleur, deux précédents majeurs : les grandes flambées ouest-africaines de 2014 à 2016, et l’épidémie qui a touché le Nord-Kivu, entre 2018 et 2020. Le CDC situe ainsi l’épidémie en cours au deuxième rang des plus importantes jamais enregistrées en RDC, et au troisième rang mondial.

L’agence précise que le nombre de cas devrait continuer à augmenter « pendant un certain temps. » Le dernier rapport de situation du Centre d’opérations d’urgence de santé publique (COUSP-RDC) et de l’Institut National de Santé Publique (INSP) daté du 25 et publié le 26 juin, permet de mesurer plus précisément où en est l’épidémie sur le terrain. Le taux de létalité global s’établit à 26,7 %. Trois provinces sont désormais touchées, l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, pour un total de 34 zones de santé affectées sur les 104 que compte ce territoire.

L’Ituri concentre l’essentiel de l’épidémie, avec 91,1 % des cas et 81,9 % des décès. Trois zones de santé y rassemblent l’essentiel des malades, à savoir Bunia (323 cas), Rwampara (258 cas) et Mongbwalu (250 cas). Mais la sévérité y varie fortement.

La létalité atteint 19,8 % à Bunia et 16,7 % à Rwampara, contre 43,6 % à Mongbwalu, soit 109 décès pour 250 cas. Le rapport relie cet écart à des difficultés persistantes dans la prise en charge précoce et l’accès aux soins, et non à une différence de souche virale.

Le Nord-Kivu, avec 104 cas et 57 décès, affiche la situation la plus préoccupante en termes de gravité : une létalité de 54,8 %, portée notamment par les zones de santé de Katwa (62,9 %), Beni (59,1 %) et Oicha (66,7 %).

Le Sud-Kivu, à l’inverse, n’a enregistré aucun cas confirmé depuis le 26 mai, ce qui suggère, selon le rapport, une absence de transmission récente dans cette province.

Pour rappel, l’épidémie, due au virus Ebola-Bundibugyo, a été déclarée officiellement le 15 mai par le ministre de la Santé publique. Sur l’annonce, le même jour, de l’envoi américain d’anticorps monoclonaux et de tests de diagnostic en vue d’un déploiement potentiel, Dr Satish Pillai a indiqué que le CDC travaille avec l’Administration pour la préparation et la réponse stratégiques (ASPR) et l’Autorité pour la recherche et le développement biomédical avancés (BARDA) pour soutenir leur développement et leur évaluation, et a renvoyé vers la BARDA, pour le détail concernant les traitements.