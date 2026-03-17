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Entretien téléphonique entre Paris et Alger : Sahara et guerre contre l’Iran au centre des discussions

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Entretien téléphonique entre Paris et Alger

Du côté algérien, le communiqué souligne que les deux responsables « ont partagé leurs points de vue sur la situation au Sahel ainsi que sur l’évolution du processus de règlement de la question du Sahara occidental ». Les ministres ont également abordé « les graves événements survenus au Moyen-Orient et leurs répercussions régionales et internationales ».

La communication algérienne a cependant omis de mentionner la relance de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines sécuritaire et migratoire, ainsi que la détention en Algérie du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme ».

Cette conversation téléphonique entre les chefs de la diplomatie française et algérienne survient six jours après la rencontre du 10 mars à Paris entre Jean-Noël Barrot et son homologue marocain, Nasser Bourita.

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