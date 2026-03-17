Assaut sur Sebta : Marocains et Subsahariens ont déjoué les contrôles

Des sources sécuritaires ont déclaré à l’agence de presse espagnole EFE que la plupart des migrants ayant sauté par-dessus la clôture frontalière étaient de Guinée Conakry et du Soudan. Ils sont en bonne santé et se trouvent actuellement au centre d’hébergement temporaire. Parallèlement, quatre autres ressortissants marocains ont atteint le large de Ceuta à la nage.

Samedi, des membres de la Garde civile espagnole ont récupéré le corps d’un citoyen marocain, qui s’est noyé en tentant une traversée en mer.