Endiguer les effets du séisme du Haouz : Un programme d’urgence déployé

Cette réunion intervient en application des instructions royales formulées lors de la séance de travail présidée par le souverain, samedi 9 septembre au Palais Royal de Rabat, consacrée e à l’examen de la situation à la suite du séisme qui a frappé le pays dans la région d’Al Haouz.

Aziz Akhannouch a affirmé que le gouvernement est mobilisé derrière le souverain « pour poursuivre les efforts de secours et accélérer les mesures relatives à la gestion de la crise, en plus de la mise en place du soutien et de l’accompagnement des citoyens dans les zones sinistrées, en veillant à poursuivre la prestation de services publics ».

Plusieurs ministres et parties prenantes directes ont pris part à cette réunion qui s’est penchée sur les directives royales appelant à la reconstruction des zones sinistrées et à l’indemnisation des citoyens qui ont perdu leurs logements.

La commission s’est attelée à élaborer une vision (qui sera détaillée prochainement) des mesures devant être prises, sans occulter les solutions urgentes à entreprendre, en attendant le parachèvement de l’opération de reconstruction des logements détruits.

L’essentiel des discussions était axé sur le lancement imminent d’un programme d’urgence visant la réhabilitation et la reconstruction des logements dévastés dans les zones touchées par la catastrophe.

Il a également été décidé que cette commission interministérielle se réunira régulièrement pour évaluer la mise en œuvre dudit programme.

Par ailleurs, le Conseil de gouvernement exceptionnel tenu, hier dimanche, avait adopté le projet de décret 2.23.811 relatif à la création du compte spécial « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », qui permettra de recevoir les contributions volontaires de solidarité des organismes privés et publics et des citoyens à l’intérieur du Maroc et à l’étranger.