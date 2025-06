En dépit de la pression de Washington et de Doha : Pas de trêve en vue...

Le nouveau bilan mortifère n’inclut pas les hôpitaux du gouvernorat du nord de la bande de Gaza en raison des difficultés d’accès, précise-t-on. « Plusieurs victimes sont toujours ensevelies sous les décombres et jonchent les routes, les ambulances et les équipes de la protection civile n’ayant pas parvenu à les atteindre », rapporte-t-on par ailleurs. Et de souligner que le nombre de victimes en quête d’aide humanitaire auprès des centres de distribution d’aide israélo-américains dans le sud de la bande de Gaza s’est alourdi, depuis le 27 mai, à 245 morts et 2 152 blessés.

Passant outre la supervision de l’Onu, Israël a commencé à cette date à mettre en œuvre un plan de distribution d’aide humanitaire par l’intermédiaire de la Fondation Humanitaire de Gaza (Gaza Humanitarian Foundation – GHF), soutenue par les États-Unis et Israël. Les Palestiniens affirment que ce plan vise à les forcer à se déplacer du nord de l’enclave assiégée vers le sud. Cette décision intervient alors qu’Israël bloque le passage des camions transportant des fournitures et de l’aide humanitaire, qui s’accumulent à la frontière depuis le 2 mars. Seules quelques dizaines de camions ont été autorisées à entrer, alors qu’il faudrait au moins 500 camions par jour pour répondre aux besoins des Gazaouis.

L’armée israélienne a repris ses attaques contre l’enclave palestinienne le 18 mars. Depuis lors, elle a tué 4 924 personnes et en a blessé 15 780 autres, en dépit d’un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entré en vigueur en janvier dernier. Début mars s’est achevée, rappelle-t-on, la première phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israël, entré en vigueur le 19 janvier, avec la médiation de l’Égypte et du Qatar et sous la supervision des États-Unis. Alors que le Hamas a respecté les termes de la première phase, Benyamin Netanyahu, premier ministre israélien qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a décider de ne pas s’engager dans la deuxième phase afin de répondre aux attentes des extrémistes de sa coalition au pouvoir, selon les médias israéliens.

Israël a repris sa guerre génocidaire, le 18 mars dernier, en menant des frappes aériennes violentes et de grande ampleur, dont la plupart ont visé des civils dans des maisons et des tentes abritant des Palestiniens. Le 8 mai, l’armée israélienne a annoncé le lancement des « Chariots de Gédéon », élargissant le champ de son intervention, en envahissant plusieurs zones de Gaza.

Au mépris des appels internationaux et des injonctions de la Cour internationale de justice (CIJ) à y mettre fin et avec le soutien des États-Unis, Israël commet un génocide dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, incluant des massacres, des privations de nourriture, des destructions et des déplacements forcés de population. Israël avait assiégé le territoire pendant 18 ans. Aujourd’hui, les maisons d’environ 1,5 million de Palestiniens sur les 2,4 millions que compte la bande de Gaza ont été détruites par la guerre.

Pressions dur l’Egypte

Tel-Aviv a pressé, mercredi, Le Caire de bloquer les manifestations internationales propalestiniennes appelant à briser le blocus israélien contre Gaza et obtenu de son voisin l’engagement de soumettre à des « autorisations préalables » toute action de militants étrangers sur son territoire. L’appel des Israéliens vise la caravane Soumoud (« persévérance » en arabe), convoi composé de militants tunisiens, algériens, marocains et mauritaniens, en route vers la bande de Gaza et une marche internationale prévue le 19 juin par des militants de 44 pays à la frontière palestino-égyptienne.

Israel Katz, ministre israélien de la guerre, a ordonné à l’armée d’occupation d’empêcher le passage des activistes d’Égypte vers Gaza. Il a appelé les autorités égyptiennes à arrêter ce qu’il qualifie de « manifestants djihadistes » avant qu’ils n’atteignent la frontière, prétendant qu’ils représentent « une menace pour la sécurité des soldats israéliens ».

Pour sa part, le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué « l’importance des pressions sur Israël » tout en rappelant que toute action propalestinienne prévue par des délégations étrangères sur son territoire devait obtenir une « autorisation préalable ». L’Egypte « souligne qu’il importe de faire pression sur Israël pour lever le siège de la bande de Gaza et permettre l’accès humanitaire », a ajouté le ministère. Avant de souligner : la nécessité de respecter les procédures pour les « visites de délégations étrangères voulant exprimer leur soutien au droit des Palestiniens dans la zone frontalière adjacente à Gaza ».

Plusieurs Français venus participer en Egypte à la marche internationale ont été interpelés dans leur hôtel ou à leur arrivée à l’aéroport du Caire, a déclaré à l’AFP Catherine Le Scolan-Quéré, porte-parole de la délégation française. Une dizaine de militants se trouvent actuellement retenus dans un local à l’aéroport du Caire, selon Coralie Laghouati, infirmière de 39 ans, arrivée mercredi midi au Caire avec deux amies, l’une de 65 ans, l’autre de 58 ans, pour participer à la marche. « Mes amies ont été interceptées sans explication », a-t-elle dit à l’AFP. « Là, on est enfermés, on nous dit de ne pas sortir, on ne nous dit pas ce qui se passe, nos passeports sont confisqués », dit l’une d’elles dans une vidéo transmise à l’AFP par l’infirmière.

Selon C. Le Scolan-Queré, « une dizaine de Français auraient été expulsés ». La porte-parole espère cependant que les autorisations seront « rapidement » délivrées par l’ambassade égyptienne à Paris et l’ambassade de France au Caire. Plus de 200 militants voulant se joindre à la marche « Soumoud » ont été interpellés au Caire.

Quelque 4.000 militants de 44 pays ont réservé des vols pour le Caire afin de participer à cette action, selon Seif Abu Kishk, un des organisateurs. L’objectif est de partir du Caire en bus pour rallier la ville d’Arish (nord du Sinaï, à 344 km au nord-ouest du Caire), puis de rallier Rafah à pied, du côté égyptien de la frontière, soit « 50 km de marche en trois jours », à la frontière avec Gaza.

Partie de Tunis, la caravane Soumoud -, formée d’une dizaine d’autocars et d’une centaine de voitures est arrivée mercredi à Tripoli, la capitale libyenne où elle a été accueillie par une foule enthousiaste. Le convoi espère parcourir l’est de la Libye avant d’entrer en Egypte dont les autorités n’ont pas encore délivré de laissez-passer. Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre du gouvernement de Tripoli, a salué l’accueil « chaleureux et solidaire » que lui ont réservé les Libyens.

Le convoi Soumoud, la marche et la flottille Madleen interceptée lundi par la marine israélienne ont « des buts communs » mais « sont trois mouvements différents », selon les organisateurs de la « Global March ». Après 20 mois de guerre génocidaire israélienne contre Gaza qui a couté la vie à plus de 45.000 Palestiniens, Tel-Aviv fait face à une pression internationale croissante pour autoriser davantage d’aide à Gaza afin de pallier les pénuries généralisées de nourriture et produits de première nécessité.

L’ONG israélienne Adalah, qui assiste des militants du bateau pour Gaza arrêtés par Israël, a indiqué jeudi avoir été informée par les autorités que six d’entre eux, parmi lesquels l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, étaient en route pour l’aéroport Ben Gourion en vue d’être expulsés. « Après plus de 72 heures de rétention en Israël à la suite de l’interception illégale (du voilier) Madleen dans les eaux internationales, six volontaires sont maintenant transférés à l’aéroport Ben Gourion en vue de leur expulsion », a précisé l’ONG. Ces six militants sont R. Hassan, un autre Français et quatre personnes originaires d’Allemagne, Turquie, Pays-Bas et Brésil, ajoute-t-elle dans un communiqué. « Ils doivent être expulsés « aujourd’hui (jeudi) ou tôt demain matin (vendredi) », précise l’ONG. Deux autres Français sont maintenus en détention à la prison Givon de Ramle, près de l’aéroport Ben Gourion, dans l’attente de leur expulsion « demain 13 juin, dans l’après-midi », selon l’ONG qui souligne qu’ils seront vus jeudi par leurs avocats.

« Pendant leur détention, les volontaires ont été soumis à des mauvais traitements, à des mesures punitives et à des traitements agressifs, et deux d’entre eux ont été maintenus à l’isolement pendant un certain temps », a ajouté l’ONG. « L’eurodéputée franco-palestinienne, Rima Hassan, a été transférée dans une cellule d’isolement très petite et insalubre de la prison de Neve Tirza (réservée aux femmes), dépourvue de fenêtres et percée de plusieurs trous dans les murs. Elle a été placée à l’isolement après avoir écrit l’inscription « Liberté pour la Palestine » sur l’un des murs de la prison, avant d’être renvoyée à la prison de Ja’foun, a déclaré Moatasem Zeidan, porte-parole du centre au quotidien panarabe Al-Quds Al Arabi.

Douze militants partis le 1er juin d’Italie à bord du voilier Madleen pour rejoindre la bande de Gaza et « briser le blocus israélien » imposé au territoire palestinien, ont été arrêtés après l’arraisonnement du bateau lundi matin par la Marine israélienne à environ 185 kilomètres de la côte de Gaza. Quatre d’entre eux – la Suédoise Greta Thunberg, deux Français et un Espagnol — ont regagné leur pays plus tôt cette semaine après avoir accepté d’être expulsés par Israël. Les 12 militants sont interdits de séjour en Israël pendant 100 ans, a indiqué l’ONG.

Eurolinks et IMI Systemes visées

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a déposé plainte mercredi en France avec constitution de partie civile contre l’entreprise française d’armement Eurolinks et une entreprise israélienne, notamment pour complicité de crimes contre l’humanité et complicité de génocide, a indiqué jeudi la LDH. La plainte, qui porte aussi sur une complicité présumée de crimes de guerre, vise l’entreprise Eurolinks, basée à Marseille (sud-est), et l’entreprise israélienne IMI Systems.

La première fournit des composants militaires, des maillons pour fusils mitrailleurs, à la seconde, filiale d’Elbit Systems « connue pour être la plus grande entreprise d’armement d’Israël », selon la plainte, annoncée par le journal Le Monde et Radio France, et que l’AFP a pu consulter.

« L’implication des armes de l’entreprise Elbit Systems dans les violations commises par Israël dans la bande de Gaza a été formellement identifiée à de multiples reprises », affirme la plainte. Selon Me Emmanuel Daoud, avocat de la LDH, « cette plainte devrait permettre aussi d’établir les responsabilités ou pas au sens de la loi pénale des membres de la commission » interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre « qui délivre les licences d’exportation ». Les membres de la commission qui délivre les licences d’exportation « devront répondre de ces autorisations d’exportation vers l’État d’Israël alors que depuis novembre 2023 (…) on sait que l’armée israélienne viole le droit international humanitaire », a-t-il indiqué à l’AFP. « Les questions que pose cette plainte pointent aussi la responsabilité du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu », a-t-il poursuivi.

Le ministre avait assuré vendredi que la France ne vendait pas d’armes à Israël, mais des « composants » destinés au « Dôme de Fer », l’un des systèmes de défense israélien, ou des « éléments pour la réexportation ».

La LDH a expliqué avoir déposé cette plainte avec constitution de partie civile, qui entraîne quasi automatiquement la saisie d’un juge d’instruction, car la France « est liée au point de vue du droit international par le traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 ». Elle est aussi engagée « par la position commune du Conseil de l’Union Européenne du 8 décembre 2008 ».

« Il est indiqué qu’il faut absolument vérifier que l’exportation d’armes se fasse dans le respect des droits humains dans le pays de destination finale », souligne Nathalie Tehio, présidente de l’organisation, à l’AFP.

La semaine dernière, les dockers du syndicat CGT du port de Marseille-Fos avaient refusé de charger trois conteneurs remplis de composants militaires destinés à Israël, dont un conteneur avec des pièces pour fusils mitrailleurs fabriquées par Eurolinks, afin de ne pas « participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien ».