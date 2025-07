Dossier saharien : C. Lecourtier l’affirme depuis Rabat, Paris défendra à Bruxelles la marocanité du Sahara

« La France a d’ores et déjà commencé à traduire ses déclarations en actes, en élargissant les domaines de coopération avec les provinces du Sud, notamment dans l’éducation, la culture, l’économie, les projets de développement et les services consulaires », a déclaré C. Lecourtier. Désormais, souligne le diplomate français, « les habitants de ces régions peuvent bénéficier des mêmes services et soutiens que ceux offerts dans les autres régions du Royaume ».

Dans son intervention, il a assuré que « la relation entre le Maroc et la France dépasse aujourd’hui le simple cadre bilatéral pour devenir un engagement stratégique, reflétant une volonté commune de construire un avenir singulier dans un monde instable ». Réalité engendrée via des engagements inédits signés entre Emmanuel Macron et Mohammed VI lors du dernier déplacement de l’hôte de l’Elysée à Rabat. « Ce qu’ont consigné le président Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI lors de la visite d’octobre 2024 ouvre de nouvelles perspectives à un partenariat plus intégré et plus ambitieux », rappelle C. Lecourtier

Dans un passage adressé clairement aux capitales européennes, l’ambassadeur a mis en avant la nouvelle ligne de Paris à Bruxelles. « La France ne ménagera aucun effort pour partager sa conviction que le présent et l’avenir des provinces du Sud s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », a-t-il précisé. Paris assume donc son rôle de défenseur de la cause marocaine au sein de l’Union européenne. C. Lecourtier a insisté sur le fait que « cette nouvelle orientation représente l’un des engagements les plus importants de la France en dehors de l’Union européenne ». Comme il a souligné que « la coopération avec le Maroc constitue aujourd’hui une priorité stratégique de la politique étrangère française ». Plus, devait-il relever, « ce qui se construit entre les deux pays repose sur des valeurs communes et un profond sentiment de destin partagé, dans un monde qui a plus que jamais besoin d’alliances responsables et visionnaires ».