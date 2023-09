Diplomatie humanitaire : Paris respecte les choix de Rabat

Lundi 11 septembre sur France 2, Gérald Darmanin a insisté que « le Maroc et la France sont deux pays frères ». « La France se tient à disposition du Maroc. Le Maroc est un grand pays, qui a une grande Protection civile (…) et est capable de répondre à ce genre de difficulté tout seul », a-t-il déclaré, invité sur le plateau de Télé Matin. Malgré l’insistance à deux reprises du journaliste, le ministre a refusé, par ailleurs, de répondre à une question portant sur une éventuelle présence du roi Mohammed VI à Paris au moment du séisme.

De son côté, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a appelé sur BFMTV à ne pas créer de « mauvaise polémique ». La cheffe de la diplomatie française a prôné le respect des décisions du Maroc, « un pays souverain » qui a opté pour « prioriser l’arrivée de l’aide, en s’adressant aux pays disponibles au cas par cas et non pas en recevant des aides qui ne correspondraient pas à ses besoin ». « Il est le seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées », a-t-elle ajouté. Et d’insister que « le Maroc n’a refusé aucune aide, aucune proposition ».

« Ce n’est pas comme ça qu’il faut présenter les choses (…) Nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours de la façon qui leur paraît la meilleur », a-t-elle encore relevé tout en démentant toute « querelle » entre Rabat et Paris. La responsable a affirmé que le président français Emmanuel Macron « a échangé à de nombreuses reprises avec le roi Mohammed VI ». La cheffe de la diplomatie a par ailleurs annoncé que son département avait débloqué cinq millions d’euros pour les ONG présentes au Maroc, en soutien aux victimes du séisme.

Dominique de Villepin, ancien ministre français des Affaires étrangères (2002 – 2004) et Premier ministre (2005 – 2007), a également défendu la décision du royaume d’accepter de recevoir les aides de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Emirats arabes unis. « Le Maroc sera au rendez-vous dans ce drame», a-t-il affirmé, lors de son passage lundi sur France info.

« La monarchie chérifienne ne fonctionne pas comme un pays comme la France. Le roi est un homme extrêmement discret, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas très présent au milieu de son peuple. Il faut bien se garder des interprétations erronées sur ce qui se passe aujourd’hui au Maroc », a précisé le natif du Maroc.

De Villepin a par ailleurs appelé à « dépasser les susceptibilités qui pourraient s’exprimer ». Il a aussi profité de cette occasion pour lancer une pique. « Il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que l’aide française puisse être acheminée par tous les moyens possibles, en particulier par des canaux privés ou par un canal européen », a-t-il entonné.

Depuis l’Inde, le président français Emmanuel Macron qui a participé au G20 a déclaré, en conférence de presse, que Paris était prête à intervenir « quand les autorités du Maroc le jugeront utile ».