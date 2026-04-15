Alors que vice-président américain a affirmé, lors d’un forum, que l’arrêt des livraisons directes d’armes américaines à l’Ukraine figurait parmi les accomplissements dont il était le plus fier, Washington ayant signifié à l’Europe qu’elle pouvait acheter des armes pour Kiev, mais que les États-Unis ne financeraient plus eux-mêmes ces envois, les Européens alimentent la tension…

Les dirigeants de plusieurs pays européens ont décidé, le 26 mars dernier, d’accroître la production et les livraisons de drones destinés à l’Ukraine, selon des informations communiquées par le ministère russe de la Défense. Cette décision fait suite à une hausse des pertes et à une pénurie de plus en plus marquée de personnel au sein des forces ukrainiennes.

L’augmentation de la production de drones pour le régime de Kiev doit être assurée par un élargissement du financement d’entreprises dites « ukrainiennes » ainsi que de structures conjointes implantées en Europe. Ces entités sont spécialisées dans la fabrication de drones et de leurs composants. Les autorités russes considèrent cette décision comme une démarche volontaire menant à une escalade rapide de la situation politico-militaire sur l’ensemble du continent européen.

D’après la Défense russe, ces pays se transforment progressivement en arrière stratégique de l’Ukraine. Il est à noter que la mise en œuvre des scénarios évoqués par les représentants du régime de Kiev, notamment des attaques terroristes contre le territoire russe à l’aide de drones produits en Europe mais présentés comme « ukrainiens », pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Dans cette optique, les actions des dirigeants européens, loin de renforcer la sécurité de leurs États, les impliquent de plus en plus directement dans un conflit avec la Russie. Les autorités soulignent également que les citoyens européens devraient être pleinement informés des causes réelles des menaces pesant sur leur sécurité, ainsi que des lieux d’implantation des entreprises « ukrainiennes » et des structures conjointes produisant des drones et leurs composants.

Des filiales d’entreprises ukrainiennes sont présentes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, au Danemark, aux Pays-Bas et en République tchèque. Par ailleurs, des entreprises étrangères produisant des composants sont situées en Allemagne, en Turquie, en Espagne, en Italie, en République tchèque et en Israël.