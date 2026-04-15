Confrontation sino-américaine : Le Mitchell Institute doute des capacités US

Menée par le Mitchell Institute pour les études aérospatiales, la simulation militaire met en doute la capacité des États-Unis à défendre Taïwan dans la prochaine décennie. Plusieurs scénarios de conflit ont été testés et, selon l’étude, les forces aériennes américaines manquent de volume, de résilience et de capacité de frappe pour repousser une offensive chinoise, tout en assurant leurs autres missions.

Le Mitchell Institute conclut que, si elle poursuit sur la voie de la modernisation actuelle, l’armée de l’air américaine ne serait pas en mesure d’empêcher de manière fiable une invasion chinoise de Taïwan d’ici à 2035. Cette éventualité n’est pas totalement étonnante pour Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie de l’Institut Montaigne. « Il y a des inquiétudes sur le niveau de préparation américain, avec, de la part des think tanks américains surtout liés à la défense, une prise de responsabilité sur l’idée qu’il faut vraiment pousser pour une posture la plus crédible possible. » Mais, poursuit le chercheur, les événements récents en 2026 au Venezuela et en Iran – des pays qui sont dotés de défenses aériennes fournies par la Chine et la Russie – ont démontré quand même une supériorité des États-Unis. « Est-ce que les progrès de la Chine en matière de défense anti-aérienne sont suffisants pour véritablement gêner des opérations aériennes américaines dans le détroit ? Je pense que les tendances de court terme sont plutôt préoccupantes pour la Chine », précise M. Duchâtel.

Reste à savoir, d’ici à 2035, quelles seront les tendances en termes d’investissements, de dépenses militaires et de progrès de la part de la Chine, comme des États-Unis.