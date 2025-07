Dans ce contexte, Ainsi, la section Draa-Tafilalet de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a déclaré que « ce qui s’est passé a créé un choc profond chez l’opinion publique et soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité et la protection des enfants dans leur environnement social ». L’ONG appelle à l’ouverture d’une « enquête urgente, équitable et transparente pour déterminer les circonstances exactes de ce décès tragique et établir les responsabilités légales nécessaires ».

L’AMDH a également insisté sur la nécessité de « respecter le droit à la vérité et à la justice afin que de tels drames ne se reproduisent plus ». Elle condamne également toute forme de négligence éventuelle dans cette affaire. Par ailleurs, elle a pointé du doigt la précarité de l’enfance rurale, ainsi que la marginalisation, l’isolement et l’exclusion auxquels sont confrontés les enfants bergers nomades, en l’absence de protection légale et sociale.

L’association estime que « la tragédie de Midelt n’est pas seulement un drame familial, mais une nouvelle alerte qui exige une intervention urgente et responsable pour préserver ce qui reste de la dignité de l’enfance et du droit fondamental à la vie ». Elle rappelle que la protection de l’enfance est une « responsabilité collective qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs pour garantir un environnement sûr, à l’abri de la peur, de la négligence et de la violence ».

Le Centre marocain pour les droits humains a également réclamé une « enquête judiciaire urgente et impartiale ». Il a par ailleurs dénoncé la persistance du travail des enfants dans des conditions illégales, en particulier dans les zones rurales.

Le centre a exhorté le gouvernement marocain à « assumer pleinement ses responsabilités en mettant en œuvre des programmes sociaux visant à protéger les enfants, garantir leur scolarisation, soutenir les familles et mettre fin à toutes les formes d’exploitation économique des mineurs, notamment dans les régions reculées ».