Lutte contre le trafic des biens culturels : Le Maroc s’y attèle. Ce que dit la profession de foi de M. M. Bensaid

S’exprimant à l’ouverture des travaux d’une conférence internationale sur « le rôle des douanes dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels », M. M. Bensaid a souligné que ces biens « ne sont pas simplement des artefacts ou des œuvres d’art, mais sont des témoignages vivants des civilisations successives, une mémoire collective de l’humanité et des trésors inestimables qui symbolisent la créativité humaine et l’interaction civilisationnelle au fil des siècles ».

« Nous avons œuvré en faveur du renforcement de notre cadre légal et juridique, conformément aux conventions internationales y afférents, notamment la convention de l’UNESCO de 1970 », a-t-il fait savoir. Le ministère a également accentué les efforts dans les domaines de la numérisation et du recensement des biens culturels, ce qui représente la première ligne de défense contre le vol et la contrebande. Plus, une nouvelle loi est entrée en vigueur avec de nouvelles et d’importantes dispositions visant à limiter toutes les pratiques néfastes qui menacent le patrimoine culturel.

Sur le plan opérationnel, M.M. Bensaid a insisté sur la nécessité de « renforcer les capacités des systèmes sécuritaires et judiciaires au niveau de l’enquête et de la poursuite judiciaire à l’encontre des auteurs de ces crimes, en étroite collaboration avec des établissements sécuritaires internationaux et les institutions internationales partenaires ». Il a aussi relevé que de nombreuses opérations de restitution des biens culturels ont été menées en collaboration avec des pays amis tels que les Etats-Unis et le Chili.

Le responsable a rappelé que plusieurs mesures ont été prises afin de développer des stratégies communes et d’apporter des solutions pratiques, notamment en luttant contre les marchés noirs, en renforçant la supervision sur les enchères artistiques et en lançant des initiatives pour soutenir les pays affectés, pour la protection du patrimoine et la restitution des biens volés. Et d’ajouter que ces mesures comprennent également l’exploitation des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et la blockchain dans le suivi à la source de ces biens et leur recensement, ainsi que le renforcement du rôle de l’éducation et de la culture dans la protection du patrimoine auprès des nouvelles générations.