D. Trump tente de sortir du bourbier iranien : Téhéran rejette les propositions US de cessez-le-feu

D’après la même source, l’Iran a posé cinq conditions pour mettre fin au conflit, dont l’arrêt total des « agressions et des assassinats ». Ces conditions incluent également la mise en place de mécanismes concrets garantissant que la guerre ne sera pas relancée contre l’Iran, ainsi que le paiement « garanti et clairement défini » de compensations et de réparations de guerre. Téhéran a en outre appelé à la fin du conflit sur l’ensemble des fronts et à l’implication de tous les « groupes de résistance » actifs dans la région.

Le responsable a également insisté sur la nécessité d’une reconnaissance internationale et de garanties concernant le droit souverain de l’Iran à exercer son autorité sur le détroit d’Ormuz.

Washington avait transmis à l’Iran un plan en 15 points visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, rapportait mardi le New York Times, citant deux responsables informés des discussions diplomatiques qui ont indiqué que cette proposition avait été transmise via le Pakistan et porte notamment sur les programmes nucléaire et balistique de l’Iran, ainsi que sur la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz.

Le porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya en Iran, le lieutenant-colonel Ibrahim Zoulfaqari, a déclaré que « la puissance stratégique dont parlent les ennemis s’est transformée en une défaite stratégique ». Dans une déclaration vidéo, il s’est adressé à ceux qui prétendent être la superpuissance mondiale, affirmant que s’ils pouvaient sortir de cette impasse, ils l’auraient déjà fait. Et d’ajouter : « Ne qualifiez pas votre défaite d’accord… le temps de vos promesses est révolu, et le niveau de vos conflits internes en est arrivé au point de négocier avec vous-mêmes. »

I. Zoulfaqari a assuré aux ennemis de son pays : « Vous n’aurez aucun investissement dans la région et vous ne reverrez plus les anciens prix de l’énergie et du pétrole tant que vous n’aurez pas compris que la stabilité régionale est garantie par les forces armées iraniennes. » Il a annoncé que « les choses ne reviendront pas à ce qu’elles étaient, sauf par notre volonté, qui se réalisera lorsque l’idée de toute action contre le peuple iranien sera totalement effacée de vos esprits ». Il a conclu en soulignant que le premier et le dernier mot resteront : « Personne comme nous ne s’entendra avec des gens comme vous, ni maintenant ni jamais. »

A noter que le quartier général Khatam al-Anbiya a appelé les peuples arabes et islamiques à cesser de compter sur les États-Unis et « Israël », et à s’orienter vers la création d’une alliance de sécurité régionale fondée sur l’unité islamique.

Mardi, le commandant du quartier général Khatam al-Anbiya, le général de division Ali Abdullahi, a affirmé que le président américain a eu recours aux dirigeants de certains pays pour sortir de la guerre, après avoir perdu l’espoir d’atteindre ses objectifs et réalisé les réalités du terrain alors qu’il s’enlise dans le conflit. Donald Trump réitère ses allégations concernant des négociations avec Téhéran, tandis que cette dernière nie tout dialogue avec Washington.

Le locataire de la Maison Blanche avait évoqué son intention de bombarder les installations énergétiques iraniennes « si l’Iran n’ouvre pas le détroit d’Ormuz dans les 48 heures », ce qui a poussé Téhéran à menacer de bombarder les infrastructures énergétiques, pétrolières et industrielles de Washington dans la région. Dans ce contexte, les médias israéliens rapportent que D. Trump a transformé ce conflit en une guerre de l’énergie, ce qui pourrait entraîner toute la région dans des complications plus vastes. Cela intervient alors que l’Iran continue de répondre à l’agression américano-israélienne qui se poursuit contre son territoire, en ciblant des sites de l’entité coloniale israélienne et des bases américaines dans la région, dans le cadre de son droit légitime à la défense.

Alors que D. Trump intensifie ses discours sur des négociations et des accords potentiels avec l’Iran, les observateurs font preuve d’une prudence extrême et d’un scepticisme croissant quant à la capacité des États-Unis à conclure un accord garantissant, pour eux et pour Israël, la réalisation de gains stratégiques. La diplomatie russe y voit une manoeuvre dilatoire de plus pour permettre aux Américains de réunir un maximum de forces dans la zone pour influer sur le cours de l’histoire.

Malgré l’inquiétude affichée par Tel-Aviv face à l’éventualité d’une accélération des négociations par les Américains et d’un raccourcissement du temps de guerre, elle semble, jusqu’à présent, rassurée par les conditions posées par Washington pour mettre fin aux combats. Dans ce cadre, la chaîne israélienne Kan a rapporté que des cercles en ‘Israël’ et dans les pays du Golfe doutent de la possibilité de parvenir à un accord entre les États-Unis et l’Iran.

De même, la Chaîne 13 a indiqué qu’« Israël estime le sérieux de Trump dans sa tentative de parvenir à un accord, mais considère que la probabilité de réussite de l’accord est proche de zéro à court terme, alors qu’elle déploie elle-même des efforts pour influencer son contenu ».

L’agence Reuters a, de son côté, cité de hauts responsables israéliens affirmant que « Trump est déterminé à parvenir à un accord, mais il est peu probable que l’Iran accepte les exigences américaines ».

En ce qui concerne ces exigences, la Chaîne 15 a rapporté que des sources israéliennes considèrent le plan en 15 points proposé par Trump comme « bon », tandis que la Chaîne 12 a publié un document comprenant les points les plus marquants de ce plan, dont : l’engagement de l’Iran à ne « jamais chercher » à posséder l’arme nucléaire, la remise de l’uranium enrichi à l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’octroi à cette dernière d’un accès complet aux informations, le démantèlement des capacités nucléaires actuelles, l’interdiction de l’enrichissement de l’uranium sur le sol iranien, l’abandon de l’approche de soutien et d’armement des alliés, le maintien de l’ouverture du détroit d’Ormuz, et la limitation de l’utilisation des missiles balistiques à la seule défense. Dans le même contexte, la Chaîne 12 a cité trois sources affirmant que « les États-Unis étudient la proclamation d’un cessez-le-feu avec l’Iran pour une durée d’un mois, dans le but de négocier ». Cependant, le journal Israel Hayom a averti que pendant que D. Trump parle d’un accord potentiel, le Pentagone planifie une campagne militaire terrestre qui pourrait changer le visage de la bataille, indiquant que le quartier général de la 82ème division aéroportée a reçu l’ordre de se diriger vers le Moyen-Orient, avec des milliers de soldats, dans le cadre de l’envoi d’une brigade d’infanterie dans la région.

Au milieu de ces développements, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu, a tenu mardi soir une session de discussion sécuritaire au siège du ministère de la Sécurité à la « Kirya », tandis que la radio NPR citait des responsables militaires israéliens estimant que « l’armée aura besoin de semaines de combat supplémentaires pour achever ses objectifs en Iran ». Tout en évoquant une « réduction du calendrier à la lumière des efforts des États-Unis pour mettre fin à la guerre », ces responsables ont souligné que « des capacités et industries militaires iraniennes existent toujours », reconnaissant la réalisation d’un « exploit tactique et stratégique » sans toutefois atteindre une « victoire stratégique ».

Cela survient alors que les frappes de missiles iraniennes se poursuivent avec des succès croissants. La Chaîne israélienne 12 a rapporté que l’un des missiles à sous-munitions a réussi à échapper aux systèmes d’interception, entraînant la chute de projectiles à Bnei Brak et Petah Tikva au centre des territoires occupés, tandis qu’un autre missile est tombé dans le Nord.

Ces derniers jours, les discussions se sont multipliées sur la diminution des stocks de missiles intercepteurs en Israël, en particulier pour les systèmes Arrow et Fronde de David, ce qui a permis à un plus grand nombre de missiles iraniens d’atteindre leurs cibles, y compris l’impact direct sur une base militaire stratégique à Safed, lors d’un incident sur lequel un embargo de publication a été imposé. Dans ce cadre, le magazine The Economist a indiqué que « le manque de missiles de défense aérienne en ‘Israël’ et dans les pays du Golfe pourrait déterminer le cours de la guerre et son résultat ».

De plus, le magazine « Financial Times » a révélé, citant des sources informées, que la société allemande Volkswagen mène des discussions avec la société israélienne Rafael concernant une transaction potentielle pour « convertir la production de l’une des usines de la première de l’automobile vers les systèmes de défense antimissile ».