SIAM 2026 : Le Portugal à l’honneur

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 18e édition du SIAM met le Portugal à l’honneur et voit sa durée portée à neuf jours, au regard de son grand succès aussi bien auprès des professionnels que du grand public, indique le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué.

Le Salon ouvrira ainsi ses portes du 20 au 28 avril 2026 pour les professionnels, et du 22 au 28 avril 2026 pour le grand public.

Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le SIAM 2026 mettra en lumière les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages.

Depuis sa création, le Salon s’est imposé comme un rendez-vous majeur du calendrier agricole, tant au niveau national qu’international. Il constitue un espace de convergence où se rencontrent décideurs, acteurs économiques, professionnels, acteurs locaux et partenaires internationaux.

Pour cette 18e édition, le SIAM ambitionne d’accueillir près de 1.500 exposants, 70 pays participants et d’organiser plus de 40 conférences.