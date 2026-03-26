Communications satellitaires : Les visées marocaines de Zhejiang Geely Holding Group

Dans ce cadre, Geespace a signé un protocole d’accord avec Soremar Group, une entreprise basée à Casablanca et leader du marché marocain de l’électronique marine, avec plus de 80 % de parts de marché dans ce segment. L’objectif de cette coopération est de déployer et de commercialiser la solution GEESATCOM au Maroc ainsi que dans l’ensemble de la région nord-africaine.

Selon les termes de cet accord, les deux partenaires travailleront conjointement sur les tests du système satellitaire, l’expansion commerciale et le développement d’applications adaptées à différents secteurs d’activité. La présence locale de Soremar et son réseau opérationnel devraient constituer un levier pour introduire ces services dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le transport, l’énergie et l’agriculture.

Fondé dans les années 1990 à Hangzhou comme fabricant de motos, Zhejiang Geely Holding Group s’est transformé en un vaste conglomérat technologique présent dans l’automobile, l’aérospatiale et les services numériques. Classé au Fortune 500, le groupe est aujourd’hui le deuxième constructeur automobile chinois derrière BYD.

Sa filiale Geespace, créée en 2018, s’est spécialisée dans les infrastructures spatiales destinées aux communications IoT. Les premiers satellites ont été lancés en 2022 et la constellation a franchi un cap important en septembre 2025 avec l’achèvement de sa première phase de déploiement. À ce stade, l’entreprise exploite une flotte de 64 satellites en orbite basse.

Le réseau permet une couverture mondiale à l’exception des régions polaires et peut traiter jusqu’à 340 millions de communications par jour pour environ 20 millions d’utilisateurs. Il permet notamment la transmission de messages, de données vocales et d’images avec une capacité de 1.900 octets par communication.

Avant son entrée sur le marché marocain, la technologie a déjà été testée à l’international. Lors d’un premier déploiement expérimental à Oman en juin 2024, le système GEESATCOM a enregistré un taux de réussite des communications de 99,15 % et une disponibilité du réseau dépassant 99,97 %.

L’initiative s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale ambitieuse. Geespace affirme avoir conclu plus de vingt partenariats avec des opérateurs dans plusieurs marchés émergents. L’entreprise a notamment créé une coentreprise avec l’opérateur télécom malaisien ALTEL, signé un protocole d’accord avec Advanced Telecommunications Solutions and Services en Arabie saoudite et conclu un partenariat avec Systems & Services Limited au Bangladesh.

L’intérêt pour le Maroc s’explique aussi par le poids croissant de son industrie automobile. Le Royaume a produit plus d’un million de véhicules en 2024 et exporté pour plus de 14 milliards de dollars d’automobiles, selon les données du secteur, ce qui en fait le premier exportateur de voitures en Afrique et l’un des vingt principaux producteurs mondiaux.