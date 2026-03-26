Gestion de l’eau : La KFW mobilise 100 millions d’euros

Un financement de 100 millions d’euros sera mobilisé au profit du Maroc par l’Allemagne, à travers sa banque de développement « KfW », pour soutenir les réformes engagées dans le secteur de l’eau. Programmé sur la période 2026-2028, cet appui cible prioritairement les transformations institutionnelles d’un secteur désormais au cœur des équilibres économiques du Royaume.

Au-delà de son montant, cette enveloppe s’inscrit dans une reconfiguration plus large des priorités des bailleurs internationaux. L’eau figure aujourd’hui parmi les secteurs les plus stratégiques dans les interventions d’institutions comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, en raison de son rôle déterminant dans la stabilité des systèmes productifs. La pression croissante sur les ressources hydriques, notamment dans les régions arides et semi-arides, a accéléré ce repositionnement.

Le cas du Maroc illustre cette convergence entre vulnérabilité et capacité de réponse. Classé parmi les pays exposés au stress hydrique, le Royaume s’est engagé dans une série de réformes visant à adapter son modèle de gestion de l’eau, en intégrant des dimensions liées à l’efficacité, à la durabilité et à la gouvernance. Cette trajectoire constitue un facteur clé dans la mobilisation de financements extérieurs, les bailleurs privilégiant désormais les contextes où les cadres d’action publique sont jugés crédibles et structurés.

Dans cette perspective, le soutien apporté par la KfW dépasse la seule logique d’investissement. Il s’inscrit dans une approche axée sur l’accompagnement des politiques publiques, avec un accent particulier sur le renforcement des dispositifs institutionnels et des mécanismes de pilotage. L’intégration de critères tels que l’inclusion sociale, la durabilité environnementale ou encore la sensibilité au genre reflète l’évolution des standards internationaux en matière de financement du développement.

Cette inflexion traduit un changement de statut de la question hydrique, désormais appréhendée comme un enjeu transversal. Elle interfère avec des problématiques aussi diverses que la sécurité alimentaire, l’attractivité économique ou la cohésion territoriale, ce qui explique son intégration croissante dans les cadres budgétaires et les stratégies nationales de long terme.

Ce financement s’inscrit, en outre, dans un le prolongement d’un partenariat déjà dense entre le Maroc et l’Allemagne. Fin 2025, la KfW avait mobilisé une enveloppe globale de plus de 600 millions d’euros couvrant, au-delà de l’eau, des secteurs comme l’agriculture, l’énergie, le climat ou encore la protection sociale. Une partie de ces financements ciblait déjà l’adaptation du secteur agricole au stress hydrique ainsi que l’amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation, traduisant une continuité dans les priorités d’intervention et confirmant l’importance accordée par Berlin au soutien du Royaume dans ses politiques de transformation économique et climatique.