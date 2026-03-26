GITEX Africa 2026 : Le CER en force à Marrakech pour faire valoir le « Made in Russia »

Le Centre d’exportation de la Russie (CER) y orchestrera une participation d’envergure à travers un pavillon collectif réunissant plusieurs entreprises technologiques. Prévu du 7 au 9 avril, l’événement constitue une plateforme clé pour connecter entreprises, décideurs publics et investisseurs autour des enjeux numériques du futur.

Plus qu’une simple vitrine de produits, la présence russe ambitionne de proposer des solutions globales, reposant sur des écosystèmes technologiques intégrés. L’objectif est de permettre aux partenaires africains de renforcer leur indépendance numérique tout en accélérant leur transformation économique.

Selon les responsables russes, cette approche englobe un large éventail de technologies, allant des systèmes d’exploitation et infrastructures télécoms aux solutions intelligentes et outils de collaboration sécurisés.

Le pavillon « Made in Russia » mettra en lumière plus de vingt entreprises issues de différents pôles technologiques du pays. Les innovations présentées couvriront des secteurs clés comme l’intelligence artificielle et l’analyse de données, la robotique et les drones, la cybersécurité, la fintech, ainsi que les télécommunications avancées et l’Internet des objets.

Parmi les entreprises attendues, certaines bénéficient du label « Made in Russia », garantissant des standards élevés en matière de fiabilité, de sécurité et de capacité d’exportation. Des sociétés comme SpetsPromDesign, spécialisée dans les systèmes de sécurité connectés, ou encore Telcor, active dans les infrastructures de réseaux mobiles, illustrent le savoir-faire technologique russe.

La participation russe s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus lors de l’édition précédente, où des centaines de rencontres d’affaires avaient été organisées avec des acteurs africains majeurs, témoignant d’un intérêt croissant pour ces solutions sur le continent.

Au-delà de la technologie, la marque « Made in Russia » se positionne comme un gage de confiance pour les partenaires internationaux. Elle repose sur des entreprises certifiées, un accompagnement institutionnel solide et une volonté de construire des collaborations durables dans un environnement numérique en pleine mutation.

Avec cette présence renforcée, la Russie entend s’imposer comme un acteur clé de l’innovation en Afrique, en proposant des solutions capables de répondre aux défis technologiques et économiques du continent.