Exportation de phosphates aux USA : La suppression des droits de douane souhaitée

Dans une récente lettre adressée au secrétaire au Commerce des États-Unis, les signataires rappellent l’importance des engrais phosphatés pour les cultures de maïs, de soja et de coton, permettant de maintenir les rendements et la santé des sols. Selon eux, la production nationale américaine ne peut pas répondre à la demande. Ils ont aussi averti que les droits actuels restreignent l’approvisionnement, font grimper les prix et concentrent le pouvoir du marché entre les mains d’un petit nombre de producteurs. Selon la lettre, les engrais représentaient jusqu’à 40% des coûts d’exploitation des agriculteurs américains en 2025, avec des prix en hausse affectant directement les décisions de plantation et la viabilité des exploitations.

Les auteurs ont également souligné que l’accès limité aux importations aggrave une économie agricole déjà sous pression. Cette sortie intervient dans un contexte où les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les engrais phosphatés marocains depuis 2020, après que le producteur américain Mosaic a accusé l’OCP de bénéficier de subventions gouvernementales.

Les mesures en vigueur sont actuellement en cours de révision, face aux appels croissants des agriculteurs américains pour alléger les restrictions sur les importations marocaines. Les organisations exhortent les autorités à lever les droits lors de la prochaine révision, une demande qui concerne également les droits sur les engrais phosphatés russes.

Ces appels interviennent alors que les approvisionnements mondiaux en engrais se resserrent, vu les perturbations des exportations clés d’azote en provenance du Golfe, faisant grimper les prix de plus d’un tiers ces dernières semaines.