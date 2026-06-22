Crise politique au Royaume Uni : K. Starmer démissionne…

« Être le meilleur mari possible pour ma fantastique épouse Vic ». Tel est le « travail le plus important » auquel le futur ex-Premier ministre britannique Keir Starmer entend désormais se consacrer. Ce 22 juin, face aux caméras, qui l’attendaient pour la plupart depuis plus de deux heures devant le 10 Downing Street, le chef du Parti travailliste a annoncé sa démission. Décision, a-t-il précisé, dont il a informé le roi plus tôt dans la matinée. Affirmant avoir pris chacune de ses décisions dans l’optique de « faire passer en premier le pays » qu’il « aime tant », le tout à un poste de Premier ministre qui demeure le moment de sa vie dont il est « le plus fier », K. Starmer s’est félicité d’avoir « éradiqué le poison de l’antisémitisme » et « rétabli la confiance dans l’économie, la défense et la sécurité nationale ». Démissionnaire, Starmer devrait néanmoins passer l’été au 10 Dowing Street, annonçant avoir demandé au Comité exécutif national de du Parti travailliste « d’établir un calendrier prévoyant l’ouverture des candidatures le 9 juillet, et leur clôture avant la fin de la pause estivale ».

Message qui n’a pas vraiment plu à celui qui a émergé ces dernières années comme le principal opposant au Labour : Nigel Farage. Sur X, le champion du Brexit et chef du parti Reform UK a partagé une publication appelant à la convocation d’élections générales « le plus tôt possible », qualifiant au passage K. Starmer de « Premier ministre le plus incompétent » que le Royaume-Uni « ait jamais connu ». Particulièrement impopulaire, acculé par les démissions de plusieurs de ses ministres, le bruit courrait depuis quelques jours que K. Starmer annoncerait sa démission. « Si l’on en croit les rumeurs, je vivrai bientôt avec un septième Premier ministre différent. Si ça continue comme ça, je vais arrêter de faire l’effort de retenir leurs noms », pouvait-on lire sur le compte X de Larry le chat, avant l’annonce de K. Starmer. « T’en fait pas pour ça Larry », a rétorqué un internaute à l’attention du souricier en chef du 10 Downing street, qui va bientôt souffler sa vingtième bougie. Devant cet exercice médiatique – et d’autosatisfecit – dénué de tout suspens, des ministres avaient fait le déplacement. Quant à l’avenir de K. Starmer, « je ne pense pas qu’il restera longtemps en politique », confiait à la BBC son biographe, deux heures avant l’annonce.