Le ministre russe de la Défense a tweeté sur Telegram, à l’occasion de la reconduction du lieutenant-général Zhan Yusia au poste de vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, que « les relations bilatérales entre les deux pays avaient atteint un nouveau niveau sans précédent, et était devenu le pilier de la stabilité internationale face aux tensions géopolitiques croissantes dans le monde ».

S. Choïgou a noté « qu’il était reconnaissant de l’attention personnelle accordée par le général Zhan Yusia au développement de la coopération militaro-technique entre la Russie et la République populaire de Chine dans l’esprit d’un partenariat global et d’une interaction stratégique», selon le communiqué du ministère de la Défense russe. En outre, le ministère russe de la Défense a déclaré que « Choïgou avait félicité le colonel général Hou Weidong pour sa nomination au poste de vice-président de la Commission militaire centrale de Chine ».

Le ministre russe a affirmé que la Russie et la Chine « sont des alliés et des partenaires de longue date, et partagent des frontières et une histoire commune, ainsi que de nombreuses années d’amitié, ont fermement lié nos peuples et nos pays ». Ajoutant que « grâce aux efforts des dirigeants de nos pays, les relations entre nos deux pays ont atteint un niveau sans précédent et sont devenues un facteur important pour assurer la paix et la sécurité internationales ».

Plus tôt dans la journée, des sources informées ont déclaré à Reuters que « le président chinois Xi Jinping avait l’intention de se rendre bientôt dans la capitale russe, Moscou, et peut-être la semaine prochaine, pour rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, à une date plus tôt que prévu ».