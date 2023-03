Manœuvres entre Washington et Séoul : Les sous-marins nord-coréens mobilisés

Les experts qui s’attendaient à ce que le ton monte dans la péninsule coréenne cette semaine ont vu juste. Dimanche, la Corée du Nord a lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin au large de la ville côtière de Sinpo, a annoncé lundi l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Des tirs couronnés de succès, selon elle.

Avec cet essai de missile à quelques heures du coup d’envoi des plus larges manœuvres militaires au Sud depuis cinq ans, Pyongyang fait coup double. Elle teste ses capacités et rappelle son hostilité aux manœuvres de Séoul et Washington.

Ces deux missiles de croisière « stratégiques », tirés depuis un sous-marin au large de sa côte est, ont permis de « vérifier la posture opérationnelle des moyens de dissuasion nucléaire », selon l’agence d’État. Toujours selon les médias nord-coréens, cet essai exprimait la « position invariable » de Pyongyang qui perçoit les exercices militaires américains et sud-coréens comme la répétition d’une invasion de son territoire ou d’un renversement de son régime. « Les impérialistes américains et les forces fantoches sud-coréennes avancent de manière de moins en moins dissimulée dans leurs manœuvres militaires contre la RPDC » [la République populaire démocratique de Corée, NDLR], estime KCNA.

Jeudi, un missile balistique nord-coréen de courte portée avait été tiré en direction de la mer au large de sa côte ouest, selon l’armée sud-coréenne.

Baptisées « Freedom Shield 2023 » (« Bouclier de la liberté », en français), les manœuvres de Séoul et Washington ont débuté lundi pour onze jours. Au programme : une vingtaine de simulations en conditions réelles afin d’améliorer la coopération entre les deux armées dans l’air, sur la terre, dans la mer, dans l’espace et dans le cyberespace. L’objectif est de s’adapter à l’amélioration considérable des moyens militaires de Pyongyang, dont la volonté de poursuivre en ce sens dans les prochains jours risque d’être renforcée par la démonstration de force au sud du 38e parallèle.