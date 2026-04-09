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Coopération maroco-mauritanienne : M. Ould El Ghazouani reçoit le général M. Berrid

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Coopération maroco-mauritanienne : M. Ould El Ghazouani reçoit le général M. Berrid

Cette rencontre a également réuni le chef d’état-major des armées mauritaniennes, le lieutenant-général Mohamed Fall Ould Raïs, en présence de Hamid Chabar, ambassadeur du Maroc en Mauritanie.

Quelques heures avant cette audience présidentielle, le général M. Berrid avait eu une réunion de travail avec le lieutenant-général Mohamed Fall Ould Raïs. Cette session a porté sur « l’évaluation des activités conjointes de l’année écoulée, la planification et le suivi des actions pour l’année en cours, ainsi que l’exploration de nouvelles pistes pour renforcer la coopération militaire bilatérale entre les deux pays », a précisé l’armée mauritanienne dans un communiqué.

Le haut gradé marocain a entamé une visite officielle à Nouakchott depuis lundi.

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