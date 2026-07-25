« Conseil de paix » à Gaza : L’implication militaire du Maroc se renforce

Des représentants du commandement américain basé dans la ville israélienne de Kiryat Gat, où se trouve le centre de coordination civilo-militaire de la Force internationale de stabilisation (FIS), sont arrivés à Rabat, ajoute-t-on. Avec des représentants de l’armée marocaine, ils y préparent le premier programme de formation de base. L’entraînement comprendra des exercices à balles réelles, une préparation physique et d’autres modules.

Des responsables du Conseil de paix ont indiqué mardi soir à la chaîne publique israélienne Kan que le Maroc se prépare à envoyer environ 500 soldats à Gaza. Jusqu’à présent, trois autres pays ont accepté de déployer des troupes : le Kosovo, le Kazakhstan et l’Albanie. L’Indonésie, qui avait annoncé l’envoi d’environ 800 soldats, n’a pas encore rejoint la FIS. Aucune date n’a encore été fixée pour l’entrée des forces dans la bande de Gaza, où elles pourraient intervenir début 2027.

Dans un premier temps, les soldats opéreront dans les zones sous contrôle israélien, sécurisant la ville de « New Rafah », que les Émirats arabes unis sont censés construire et qui est présentée comme une « zone exempte du Hamas ».

Pour rappel, Nikolay Mladenov, haut représentant du Conseil de paix à Gaza, a rendu visite au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau comprenant des responsables du conseil ainsi que le commandant de la FIS à Gaza. Il y a rencontré des responsables marocains, notamment Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense nationale, ainsi que le général, inspecteur général des Forces armées royales. Au cours de cette visite, un accord a été signé concernant la participation du Maroc, établissant le cadre juridique couvrant les aspects techniques et opérationnels à cet effet.