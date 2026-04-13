Confrontation russo-otanienne en Ukraine : Moscou met en garde les pays Baltes après le ciblage de ports en mer Baltique

À la suite des attaques ayant ciblé les ports de Primorsk et d’Oust-Louga, infrastructures clés du dispositif maritime russe, Nikolaï Patrouchev, conseiller de Vladimir Poutine, a estimé que certains États voisins pourraient avoir joué un rôle indirect dans les frappes de drones ukrainiens en mer Baltique. Dans un entretien accordé à la Rossiïskaïa Gazeta, il a avancé que ces opérations ne pourraient être réalisées sans un appui indirect. Selon lui, la distance entre le nord de l’Ukraine et la région de Leningrad, supérieure à 1 400 kilomètres, rend ces attaques difficilement envisageables sans coordination préalable. Il a également souligné que de tels trajets supposeraient au minimum un accord des autorités des pays survolés.

N. Patrouchev a évoqué des éléments qu’il considère comme révélateurs. Il a affirmé que des habitants d’Estonie auraient reçu des messages d’alerte et des tracts imprimés à l’avance annonçant la possible apparition de drones dans le ciel. Par ailleurs, il a noté que la Finlande, où des drones ukrainiens ont été retrouvés après leur chute, n’a pas exigé de Kiev l’arrêt des frappes contre la région de Leningrad. Pour le responsable russe, cette position soulève des interrogations.

Le 6 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué avoir adressé un avertissement spécifique aux États baltes, en lien avec une ouverture de leur espace aérien aux drones ukrainiens. En réponse, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rejeté ces accusations. Dans une déclaration commune, les trois pays ont assuré n’avoir jamais autorisé l’utilisation de leur territoire ou de leur espace aérien pour mener des attaques contre la Russie. Début avril, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 19 drones au-dessus de la région de Leningrad. La chute de débris a endommagé une section d’oléoduc à proximité du port de Primorsk, provoquant un incendie limité. Quelques jours auparavant, une attaque similaire avait entraîné un incendie dans le port d’Oust-Louga, où 33 drones avaient été abattus. Ce site constitue l’un des principaux hubs portuaires du pays en mer Baltique, se classant parmi les plus importants en Russie.