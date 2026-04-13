Annulation de l’accord d’association entre Bruxelles et Tel-Aviv : La pétition lancée en Europe n’a pas encore atteint le seuil requis

Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne, a exhorté dimanche à partager la pétition afin « d’atteindre le million nécessaire », seuil qui obligerait la Commission européenne à se prononcer officiellement sur cette demande.

Ce mécanisme, appelé initiative citoyenne européenne, permet aux citoyens de l’Union de saisir la Commission à condition de réunir au moins un million de signatures issues de plusieurs États membres. L’objectif affiché par les promoteurs est de suspendre l’accord d’association UE-Israël, qui encadre les relations politiques et économiques entre les deux parties, tant que le respect du droit international n’est pas garanti.

Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de critiques croissantes visant les actions d’Israël dans plusieurs territoires. À Gaza, de nombreuses organisations internationales et agences de l’ONU ont fait état d’un bilan humain très élevé depuis octobre 2023, avec des dizaines de milliers de morts, majoritairement des civils, et une crise humanitaire majeure marquée par des pénuries d’eau, de nourriture et de soins.

En Cisjordanie, les violences se sont également intensifiées, avec une augmentation des opérations militaires israéliennes et des attaques de colons contre des civils palestiniens, régulièrement dénoncées par des ONG et des instances internationales.

Au Liban, les frappes israéliennes dans le sud du pays, dans le cadre des affrontements avec le Hezbollah, ont suscité des inquiétudes quant au respect du droit international humanitaire, notamment en raison des pertes civiles et des destructions d’infrastructures.

Dans ce contexte, les partisans de l’initiative estiment que l’Union européenne dispose de leviers politiques et économiques pour conditionner ses relations avec Israël. La progression rapide du nombre de signatures reflète une mobilisation citoyenne accrue sur ces enjeux.

Si le seuil du million est atteint, la Commission européenne sera tenue d’examiner la demande et d’y répondre officiellement, sans être juridiquement contrainte d’y donner suite.

A signaler aussi que la flottille Global Sumud a quitté Barcelone dimanche à destination symbolique de Gaza, mais son départ vers les eaux internationales a été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables, selon le coordinateur de la Freedom Flotilla Coalition, rapporté par le média public espagnol RTVE. « En raison des conditions météorologiques, notre mission quittera ce port aujourd’hui, mais ne gagnera pas les eaux internationales, car nous ne pouvons pas effectuer ce voyage en toute sécurité aujourd’hui », a déclaré Thiago Avila. Il a précisé que la mission se poursuivrait vers Gaza par étapes, avec d’éventuels ajustements en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. « Nous partons d’ici, en direction de Gaza par différentes étapes, en devant parfois nous arrêter pour attendre que la météo s’améliore », a-t-il ajouté. Et de souligner que le convoi resterait flexible, les déplacements en mer dépendant avant tout des impératifs de sécurité et des conditions techniques.

La Global Sumud Flotilla a été mise en place pour tenter de briser le blocus israélien de Gaza, acheminer de l’aide humanitaire et attirer l’attention internationale sur la situation dans l’enclave. Le convoi quitte Barcelone avec environ 70 navires et près de 1 000 participants venus de 70 pays, soit une ampleur nettement supérieure à une précédente mission menée en septembre 2025, qui comptait 42 bateaux et 462 participants.