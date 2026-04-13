IA militaire : Washington dépassé par Moscou et Pékin dans la guerre des algorithmes ?

Lors d’un défilé militaire à Pékin de l’année dernière, la Chine a présenté des drones capables d’accompagner des avions de chasse sans intervention humaine directe. Selon le New York Times, cet épisode a conduit des responsables du Pentagone à conclure que les États-Unis étaient désormais en retard dans le développement de drones de combat autonomes. Parallèlement, la Russie est également considérée comme en avance sur les États-Unis, notamment en raison de capacités industrielles déjà orientées vers la production de drones avancés à grande échelle.

Cette dynamique s’inscrit dans une compétition mondiale de plus en plus intense autour des systèmes d’armement reposant sur l’intelligence artificielle. Ces technologies permettent de déléguer des décisions critiques à des systèmes automatisés : repérer une cible, organiser une attaque ou répondre à une menace sans intervention humaine immédiate.

Plusieurs États participeraient discrètement à cette montée en puissance de l’IA dans le domaine militaire. Comme le souligne le New York Times, aux côtés de la Russie, des États-Unis et de la Chine, d’autres pays — comme l’Ukraine, l’Inde, Israël ou encore l’Iran — développent également leurs propres capacités, tandis qu’en Europe, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne renforcent leurs armées, dans un contexte de doutes croissants quant à l’engagement des États-Unis au sein de l’OTAN. L’objectif poursuivi par ces États serait de disposer de systèmes capables d’opérer plus vite que les humains.

Toujours selon le quotidien américain, les conflits futurs pourraient opposer non seulement des armées, mais aussi des algorithmes, dans des affrontements où la rapidité d’exécution devient déterminante. Certains acteurs voient dans ces technologies un outil de dissuasion, dans une logique proche de la destruction mutuelle assurée : chaque puissance cherche à développer des capacités suffisamment avancées pour décourager ses adversaires, rappelant les débuts de l’ère nucléaire. Toutefois, contrairement à cette période, les implications concrètes de l’intelligence artificielle militaire restent encore incertaines. Le New York Times insiste sur le fait qu’il reste difficile d’identifier un acteur dominant. Les programmes sont souvent classifiés, et chaque pays observe les démonstrations militaires, les chaînes de production et les accords d’armement de ses concurrents afin d’évaluer leurs progrès.