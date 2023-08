Confrontation russo-occidentale : Une nuée de drones abattus par la Russie

La Marine militaire russe a frappé dans la nuit du 24 au 25 août avec des armes de haute précision une infrastructure portuaire utilisée par les forces armées ukrainiennes, a déclaré le ministère russe de la Défense dans son bilan de vendredi. La cible a été atteinte, selon l’instance. Cette frappe a été menée avec des armes de longue portée basées en mer.

A signaler aussi que la guerre se poursuit sur plusieurs fronts à la fois, Kiev tentant de s’approprier un quelconque succès d’une contre-offensive qui patine. Ainsi, sur l’axe de Koupiansk, trois attaques ont été repoussées par l’armée russe et l’Ukraine a perdu deux chars, trois véhicules blindés de combat, deux pick-up et un obusier D-20.

Sur l’axe de Zaporojié, cinq attaques ont été déjouée. Les Ukrainiens y ont perdu deux véhicules de combat d’infanterie Bradley, deux véhicules blindés de transport de troupes Stryker de fabrication US, quatre véhicules, trois systèmes d’artillerie américains M777 et deux obusiers britanniques FH-70. En outre, un stock de munitions a été détruit près de la localité de Rabotino.

Dans l’axe de Donetsk, trois attaques ont été repoussées. Un char, deux véhicules blindés de transport de troupes, deux autres véhicules, deux obusiers D-20 et un canon automoteur polonais Krab ont été détruits. Et sur le flanc Sud,

une attaque a été repoussée et deux groupes de sabotage et de renseignement ont aussi été mis en échec. Kiev a été privé de trois véhicules, d’un canon automoteur polonais Krab, de deux systèmes d’artillerie américains M777, de deux obusiers Msta-B, d’un D-20 et d’un canon automoteur Gvozdika. Un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-36 a également été détruit.

Au niveau de l’axe de Krasny Liman, une attaque a été déjouée par l’armée russe qui a détruit quatre véhicules blindés de combat et deux pick-up.

Dans l’axe de Kherson, les pertes de l’Ukraine s’élèvent à trois véhicules, un système d’artillerie américain M777, un Msta-B et un D-30.

Au total, quelque 675 soldats ukrainiens ont été éliminés dans ces divers fronts.

On signale, côté russe, l’interception de cinq roquettes de HIMARS, un missile antiradar HARM, un missile modifié S-200 et 73 drones. En outre, l’armée de Moscou a abattu deux avions Su-25 .

Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 147 zones.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 464 avions, 246 hélicoptères et 6.085 drones. Elle a détruit 433 systèmes de défense sol-air, 11.492 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 6.042 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.424 autres équipements militaires.