Conférence des PRI à Rabat : La tentation Sud-Sud prend forme

Le Maroc a accueilli mardi 6 février, la Conférence de Haut Niveau sur les pays à revenu intermédiaire (PRI), avec la présence d’un représentant de l’ONU. Une réunion qui constitue « l’amorce de la structuration de ce groupe de pays pour qu’il soit une force de proposition et de négociation au sein des organisations internationales et lors des échéances régionales et multilatérales », a affirmé, depuis Rabat, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Il a souligné l’importance de ce groupe pour la communauté internationale, de par son poids (108 Etats), son apport économique et démographique (75% de la population mondiale et 30% du PIB international), ainsi que par sa diversité culturelle, géographique et économique.

La Conférence de Rabat a pour objectif d’interpeller les institutions multilatérales, économiques et financières pour que ces pays aient un accès au financement à la hauteur des progrès qu’ils ont réalisés et de leur ambition à poursuivre la dynamique de développement socio-économique. D’où le plaidoyer marocain pour un accompagnement et un soutien internationaux de ces pays pour qu’ils « sortent du piège du revenu intermédiaire et assurer la transformation de leurs économies. Jamais la communauté internationale ne sera en mesure de réaliser les objectifs du Millénaire sans une mobilisation de ces pays ». Ces Etats sont les locomotives de toute action que la communauté internationale souhaite mener pour garantir le développement économique et social, a encore affirmé N. Bourita.

La Conférence de Haut Niveau sur les pays à revenu intermédiaire (PRI), tenue mardi à Rabat, est une nouvelle étape dans la politique de coopération Sud-Sud, prônée par le royaume. Le Maroc a déjà réuni les pays de l’Afrique atlantique à trois reprises : le 8 juin 2022 à Rabat, le 23 septembre 2022 à New York en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies et le 12 juillet 2023 à Rabat. « Le Maroc a pris l’initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 Etats Africains Atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région », a souligné le roi Mohammed V dans son discours du 6 novembre 2023. Cette ouverture sur les blocs régionaux du Sud a été renforcée par l’adhésion, le 23 décembre à Marrakech, du Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad à l’initiative lancée par le roi Mohammed VI permettant l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.