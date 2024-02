La résistance palestinienne répond aux propositions de Paris : Tout accord doit être parrainé par le Caire, Ankara, Doha, Moscou et de l’ONU

« Les parties américaine et israélienne ont reçu une copie de la réponse du Hamas, composé de 3 pages, comprenant des amendements à l’accord-cadre, en plus d’une annexe spéciale de garanties et d’exigences visant à mettre fin à l’agression et à éliminer ses effets :

Projet de la réponse du Hamas

Cet accord vise à mettre fin aux opérations militaires mutuelles entre les parties, à instaurer un calme complet et durable, à échanger des prisonniers entre les deux parties, à mettre fin au siège de Gaza, à reconstruire, à ramener les habitants et les personnes déplacées dans leurs foyers, et à fournir un abri et des secours à tous les résidents dans toutes les zones de la bande de Gaza, selon les étapes suivantes.

La première étape (45 jours) :

Cette phase humanitaire vise à libérer tous les détenus israéliens, femmes et enfants (de moins de 19 ans, non recrus), les personnes âgées et les malades, en échange d’un nombre déterminé de prisonniers palestiniens, en plus d’intensifier l’aide humanitaire, en repositionnant les forces à l’extérieur des zones peuplées et permettant le démarrage des travaux de reconstruction d’hôpitaux, de maisons et d’installations dans toutes les zones de la bande de Gaza, et permettant aux Nations Unies et à leurs agences de fournir des services humanitaires et d’établir des camps d’hébergement pour la population.

Elle dicte ce qui suit :

– Un arrêt temporaire des opérations militaires, un arrêt des drones de reconnaissance aérienne et un repositionnement des forces israéliennes loin des zones peuplées de toute la bande de Gaza, le long de la ligne de démarcation, afin de permettre aux parties de finaliser l’échange des détenus et des prisonniers.

– Les deux parties libèreront les détenus israéliens, les femmes et les enfants (de moins de 19 ans, pas les recrus), les personnes âgées et les malades, en échange d’un certain nombre de prisonniers palestiniens, à condition que cela soit fait de manière à garantir la libération au cours de cette étape, de toutes les personnes dont les noms figurent sur les listes préalablement convenues.

– Intensifier l’introduction des quantités nécessaires et suffisantes d’aide humanitaire, du carburant, etc…afin de répondre aux besoins de la population (à déterminer), permettre l’arrivée de quantités appropriées d’aide humanitaire à toutes les zones dans la bande de Gaza, y compris le nord de l’enclave, et le retour des personnes déplacées vers leurs lieux de résidence dans toutes les zones.

– Reconstruire les hôpitaux dans tous les secteurs, introduire le nécessaire pour établir des camps/tentes pour y loger la population et reprendre tous les services humanitaires fournis à la population par les Nations Unies et ses agences.

– Entamer des discussions (indirectes) sur les conditions nécessaires au retour au calme complet.

– L’annexe ci-jointe détaillant les détails de la première phase fait partie intégrante du présent accord. Les détails des deuxième et troisième phases seront convenus lors de la mise en œuvre de la première phase.

La deuxième étape (45 jours) :

Les discussions (indirectes) sur les conditions nécessaires à la poursuite de la cessation des opérations militaires mutuelles et au retour à un état de calme total doivent être achevées et annoncées avant la mise en œuvre de la deuxième phase, qui vise à libérer tous les détenus de sexe masculin (civils et recrues), en échange d’un nombre précis de prisonniers palestiniens. La poursuite des mesures humanitaires de la première phase, le retrait des forces israéliennes hors des frontières de toutes les zones de la bande de Gaza et le début de travaux de reconstruction des maisons, des installations et des infrastructures qui ont été détruits dans toutes les zones de la bande de Gaza, selon des mécanismes spécifiques qui garantissent leur mise en œuvre et la fin totale du siège de la bande de Gaza conformément à ce qui sera convenu lors de la première étape.

La troisième étape (45 jours) :

Cette étape vise à échanger les corps et les dépouilles des morts avec les deux parties après leur identification, et à poursuivre les mesures humanitaires pour la première et la deuxième étapes, conformément à ce qui sera convenu lors de la première et de la deuxième étapes.

Annexe à l’accord-cadre : Détails de la première phase

– Arrêt total des opérations militaires des deux côtés, et arrêt de toutes formes d’activités aériennes, y compris les drones de reconnaissance, pendant la durée de cette phase.

– Repositionner les forces israéliennes loin des zones peuplées de la bande de Gaza, le long de la ligne de démarcation à l’est et au nord, afin de permettre aux parties de finaliser l’échange de détenus et de prisonniers.

– Les deux parties libèreront, sans exception, les détenus israéliens, notamment les femmes, les enfants (de moins de 19 ans, pas les recrus), les personnes âgées et les malades, en échange de tous les prisonniers des prisons d’occupation, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées (de plus de 50 ans), et les malades, qui ont été arrêtés jusqu’à la date de signature de cet accord, auxquels s’ajoutent 1.500 prisonniers palestiniens dont le Hamas nommera 500 d’entre eux qui avaient été condamnés à la perpétuité ou à de lourdes peines.

– Achever les procédures juridiques nécessaires pour garantir que les prisonniers palestiniens et arabes ne soient pas de nouveau arrêtés pour les mêmes accusations pour lesquelles ils ont été arrêtés.

– La libération mutuelle et simultanée s’effectue de manière à garantir la libération, au cours de cette étape, de toutes les personnes dont les noms figurent sur les listes préalablement convenues, et les noms et listes sont échangés avant la mise en œuvre.

– Améliorer les conditions des prisonniers dans les prisons d’occupation et lever les mesures et sanctions prises après le 7 octobre 2023.

– Arrêter les incursions et les agressions des colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa et ramener les conditions dans la mosquée Al-Aqsa à ce qu’elles étaient avant 2002.

– Intensifier l’entrée quotidienne de quantités nécessaires et suffisantes pour les besoins de la population (pas moins de 500 camions) d’aide humanitaire, de carburant et autres, ainsi que permettre l’arrivée de quantités appropriées d’aide humanitaire à toutes les zones de la bande de Gaza, en particulier le nord de l’enclave.

– Le retour des déplacés à leurs lieux de résidence dans toutes les zones de la bande de Gaza, et garantir la liberté de mouvement des résidents et des citoyens par tous les moyens de transport et ne pas l’entraver dans toutes les zones de la bande de Gaza, notamment du sud vers le nord.

– Assurer l’ouverture de tous les points de passages avec la bande de Gaza, le retour du commerce et permettre la libre circulation des personnes et des marchandises sans obstacles.

– La levée de toutes les restrictions israéliennes sur la circulation des passagers, des malades et des blessés via le terminal de Rafah.

– Veiller à ce que tous les hommes, femmes et enfants blessés puissent se rendre à l’étranger pour se faire soigner sans restrictions.

– L’Égypte et le Qatar dirigeront les efforts avec toutes les parties nécessaires pour gérer et superviser la réalisation et l’achèvement des questions suivantes :

1- La fourniture et l’introduction d’équipements lourds nécessaires pour dégager les décombres et des débris.

2- La fourniture des équipements de la Défense civile et répondre aux exigences du Ministère de la Santé.

3- Le processus de reconstruction des hôpitaux et des boulangeries dans tout le secteur et l’introduction de ce qui est nécessaire pour établir des camps/tentes pour abriter la population.

4- Faire entrer au moins 60.000 logements temporaires (caravanes/conteneurs): 15.000 logements entreront chaque semaine dans la bande de Gaza à compter de l’entrée en vigueur de cette phase, en plus de 200.000 tentes, soit 50.000 par semaine, pour abriter les gens dont l’occupation a détruit les maisons pendant la guerre.

5- Commencer la reconstruction et la réparation des infrastructures dans toute la bande de Gaza, et réhabiliter les réseaux d’électricité, de communication et d’eau.

6- Approuver un plan de reconstruction des habitations, des établissements économiques et des secteurs publics détruits suite à l’agression, et programmer le processus de reconstruction pour une période n’excédant pas 3 ans.

Reprendre tous les services humanitaires fournis à la population dans toutes les zones de la bande de Gaza, par les Nations Unies et ses agences, en particulier l’UNRWA, ainsi que toutes les organisations internationales afin qu’elles puissent commencer leur travail dans toutes les zones de la bande de Gaza comme c’était le cas avant le 7 octobre 2023.

– Réapprovisionner la bande de Gaza en carburant nécessaire au redémarrage de la centrale électrique et de tous les secteurs.

– L’engagement de l’occupation à fournir à Gaza ses besoins en électricité et en eau.

– Entamer les discussions (indirectes) sur les conditions nécessaires à la poursuite de la cessation des opérations militaires mutuelles afin de revenir à l’état d’accalmie totale et mutuelle.

Le processus d’échange est étroitement lié au respect de l’engagement consistant à faire entrer l’aide, les secours et les abris suffisants qui ont été mentionnés et convenus.

Les Garants de l’accord : (Egypte, Qatar, Turquie, Russie, Nations Unies). »