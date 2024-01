CAN 2024 : Les Lions de l’Atlas qualifiés aux 8è de finale

Avant même la dernière journée du groupe F dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, où il devra affronter la Zambie, le Maroc est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Cette équation s’explique par la prestation de la Guinée Equatoriale face au pays hôte (4-0), ainsi que le match nul de l’Egypte face au Ghana (2-2), le Cap-Vert et le Mozambique.