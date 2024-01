Bank Of Africa : Eurafric Information certifiée Top Employer Maroc 2024

Le renouvellement de cette reconnaissance témoigne de l’engagement de Eurafric Information à fournir le meilleur environnement de travail à travers des pratiques RH innovantes, en perpétuelle évolution et une expérience collaborateur au diapason des standards internationaux, a indiqué EAI dans un communiqué.

Créée en 2008, EAI, filiale IT du groupe Bank Of Africa, fournit des services IT à forte valeur ajoutée auprès des filiales et partenaires du groupe.

Le Top Employers Institute est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH. Le Programme de Certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d’être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Quelque 2.300 entreprises, rappelons-le, dans 121 pays, ont été certifiées pour l’année 2024.