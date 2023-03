Après l’effondrement de SVB : La FED à la rescousse des banques

Dans un communiqué commun avec le département au Trésor et le régulateur bancaire FDIC, les autorités financières avaient alors présenté une série de mesures visant à rassurer particuliers et entreprises après la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB). Onze banques américaines, dont Bank of America, Citigroup et JPMorgan, ont accepté de verser au total 30 milliards de dollars de dépôts dans l’établissement en difficultés First Republic, signe selon elles de leur « confiance dans le système bancaire » du pays, selon un communiqué commun. « Cette action des plus grandes banques américaines reflète leur confiance dans First Republic et dans les banques de toutes tailles, et démontre leur engagement général à aider les banques à servir leurs clients et les communautés », est-il écrit dans le communiqué.