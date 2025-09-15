Après l’agression contre Doha : A. Benkirane craint un processus de déstabilisation américano-israélien

« Je suis très pessimiste », a-t-il confié aux membres de la direction du parti. « Suite à cette agression, nous ne sommes plus en sécurité. Ce qui est arrivé au Qatar peut également frapper d’autres États, y compris ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël », a estimé A. Benkirane. Le leader islamiste a ajouté que même au Maroc, personne n’est à l’abri de l’ubris israélien, encouragé et soutenu par les Américains.

Il a mis en garde les dirigeants arabes sur l’évolution de la situation chaotique. « Certes, les citoyens arabes voient leur sécurité menacée, mais vous, vous risquez de perdre vos trônes. Si les peuples ne se sentent plus en sécurité, le contrat qui les lie à leurs dirigeants sera rompu, et ils chercheront alors une autre solution. C’est ma conviction, et c’est la logique de la politique », a-t-il martelé.

A. Benkirane a précisé qu’il ne demande pas aux dirigeants arabes de « déclarer la guerre » à Israël, mais les a exhortés à « rompre les relations diplomatiques » avec l’État sioniste. « Et s’ils ne franchissent pas ce pas, qu’ils protestent au moins en convoquant les ambassadeurs israéliens », a-t-il encore ajouté sur sa lancée. « Les Israéliens ignorent les communiqués de condamnation. J’espère que lors de ce congrès extraordinaire de la Ligue arabe, vous prendrez des mesures montrant, au moins, que vous n’êtes pas complices de cet État ou de ce gang appelé Israël », a-t-il encore fait valoir.

A. Benkirane, dont le parti avait déjà fustigé la frappe israélienne sur Doha, a qualifié le Qatar d’« État courageux et généreux », en assumant notamment les rôles de médiateur, avec l’Egypte, dans les négociations autour de Gaza. Comme il a aussi rappelé le soutien apporté par cet émirat du Golfe aux Gazaouis et ce depuis des lustres.