Accord entre Washington et Téhéran : L’heure est à l’optimisme prudent

« Nous avons déjà accompli de grands progrès en seulement quelques heures et je m’attends à ce que d’autres avancées soient réalisées dans les prochaines heures », a affirmé le haut responsable US lors de son intervention précédant l’ouverture des discussions à Bürgenstock.

S. Sharif, aux côtés de son homologue qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a officiellement lancé ces pourparlers destinés à mettre en œuvre le Mémorandum d’entente d’Islamabad signé le 17 juin. Selon JD. Vance, l’objectif des discussions avec l’Iran est de « transformer » le Moyen-Orient. Il a ajouté que si l’Iran acceptait de renoncer à long terme à ses ambitions nucléaires militaires, les États-Unis seraient prêts à transformer en profondeur leurs relations avec Téhéran. « C’est clairement notre objectif », a-t-il souligné. « Il s’agit d’une réunion historique. Jamais auparavant, en dehors d’Islamabad, les dirigeants iraniens et américains ne s’étaient rencontrés à un niveau aussi élevé », a-t-il également déclaré.

Interrogé sur les violations répétées du cessez-le-feu par Israël au Liban, JD. Vance a estimé que « des progrès importants ont été enregistrés ces derniers jours pour garantir le maintien du cessez-le-feu au Liban ». Ajoutant que « ces situations restent toujours complexes, mais si l’on compare la situation actuelle à celle d’il y a trois mois, ou même de trois semaines, les progrès sont évidents ».

Côté iranien, Abbas Araghchi, a déclaré, lundi à l’aube, que la médiation acharnée du Pakistan et du Qatar a permis de réaliser des progrès majeurs pour mettre fin à la guerre contre le Liban, ajoutant que la première véritable épreuve des ententes conclues sera la modalité du désengagement au Liban. Le chef de la diplomatie iranienne a révélé que « l’embargo sur les exportations de pétrole et de pétrochimie a été levé, le blocus a été rompu, et certains actifs gelés ont été libérés », poursuivant qu’« un grand plan de développement et de reconstruction a été lancé pour l’Iran ».

Esmaïl Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a annoncé de son côté que la mission de la délégation de négociation de la République islamique en Suisse a pris fin, indiquant dans le même temps que les équipes techniques poursuivront leurs travaux sur les questions nécessaires. Il a explicité le cours des développements sur le terrain et diplomatiques qui ont marqué les coulisses des discussions, précisant que les réunions ont débuté dimanche matin, et que durant la réunion quadripartite, le communiqué de la menace américaine (proféré par Donald Trump) a été publié, ce qui a poussé l’Iran à annoncer son refus de poursuivre ces réunions. Il a ajouté que l’inquiétude de l’Iran face au manquement de l’autre partie à ses engagements a été exprimée lors des rencontres, notamment la poursuite de la violation du cessez-le-feu au Liban, insistant sur la nécessité de mettre fin à la guerre et aux opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.

Concernant les dossiers économiques et stratégiques sensibles mis sur la table des discussions, E. Baghaei a révélé qu’un débat a eu lieu au sujet de l’octroi des licences nécessaires à la vente de pétrole et à la libération des actifs iraniens gelés, confirmant que de bons progrès ont été réalisés à cet égard. Il a également indiqué qu’il a été décidé de mettre en place un mécanisme pour le passage sécurisé des navires par le détroit d’Ormuz, qualifiant cette affaire d’extrêmement importante, et ajoutant dans le même contexte que des discussions approfondies ont eu lieu autour des clauses restantes indispensables au lancement des négociations finales.

Quant aux résultats directs de ce round de discussions intensives, il a affirmé que les bases nécessaires au lancement des négociations en vue de parvenir à un accord final ont été discutées, soulignant que les équipes techniques sont censées poursuivre leurs travaux sur les questions nécessaires concernées. Le porte-parole a conclu ses déclarations en évoquant l’effort diplomatique fourni par les parties médiatrices, annonçant qu’un texte contenant les points généraux sera publié par les deux médiateurs, et que ce texte sera officiellement présenté comme le document des accords conclus au cours de 18 heures de pourparlers.

Les négociations quadripartites sur le suivi de la mise en œuvre des engagements contenus dans le protocole d’accord d’Islamabad avaient débuté plus tôt, dimanche, à l’hôtel Bürgenstock en Suisse. L’agence Tasnim a rapporté, d’après une source proche de l’équipe de négociation, que la délégation américaine et les organisateurs de la réunion de négociation « avaient l’intention, au début de la séance multilatérale, de mettre en scène une poignée de main et une cérémonie de photo commune entre les délégations iranienne et américaine ». Cependant, le chef de la délégation de négociation iranienne et l’équipe qui l’accompagnait « ont rejeté ces mesures protocolaires et ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à la cérémonie de prise de photos avec la délégation américaine ».

Cela est intervenu à la suite de diverses rencontres diplomatiques à Genève, en Suisse, comprenant des formats bilatéraux et trilatéraux dans la station de Bürgenstock, et ce, dans le cadre des préparatifs pour le lancement de la première session officielle des négociations entre les États-Unis et l’Iran.