Actifs immobiliers : Transactions à la baisse

Cette baisse reflète les diminutions de 0,6% pour le résidentiel et les terrains et de 0,1% pour les biens à usage professionnel, indiquent BAM et l’ANCFCC dans leur récente note sur l’IPAI et la tendance globale du marché immobilier.

Pour ce qui est des transactions, elles ont accusé un repli de 9,3%, avec des diminutions de 10,7% pour le résidentiel, de 6,8% pour les terrains et de 3,6% pour les biens à usage professionnel, fait savoir la même source.

Par ville, les prix ont baissé à Rabat de 4,7%, à Casablanca (-2,7%), à Marrakech (-1,5%) et à Tanger (-3,9%). De même, les transactions ont chuté à Rabat de 55,4%, à Marrakech (-53,3%), à Casablanca (-37,8%) et à Tanger (-36,4%).

En glissement trimestriel, l’IPAI a enregistré une baisse de 2,4%, reflétant la diminution des prix de l’ensemble de ses catégories, avec des replis de 3% pour le résidentiel et les terrains et de 0,8% pour les biens à usage professionnel.

Parallèlement, le nombre de transactions a reculé de 40,2% par rapport au T4-2025. Par catégorie, les ventes se sont repliées de 38,4% pour les biens résidentiels, de 45,9% pour les terrains et de 40,2% pour les biens à usage professionnel.