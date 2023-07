Visa for Music 2023 : Le CIM joue sa partition à Rabat

« Le CIM développera d’autres actions supplémentaires lors de Visa for Music, telles que la remise du prix Music Rights Awards durant la cérémonie d’ouverture de VFM 2023, la co-production d’un showcase artistique et l’organisation de conférence-débats conjointement avec des intervenants du CIM », selon les organisateurs.

Les délégués des membres du CIM participeront aussi aux speed meetings, « aux activités de réseautage et à l’expostand avec un stand collectif du CIM où le public de VFM pourra s’informer sur les activités du CIM et de ses membres », ajoute-t-on. Celle-ci rappelle que le CIM est « le plus grand réseau mondial d’organisations et d’institutions musicales fondé par l’UNESCO en 1949 comme organe consultatif et dédié à l’avancement de droits essentiels de la musique pour tous ». Son objectif est de défendre un accès à la musique permettant un apprentissage, une expérimentation, la possibilité de créer et de s’exprimer à travers cet art.

La communauté musicale du CIM comprend 1 000 organisations œuvrant dans 150 pays du monde. Le bureau exécutif élu en 2021 est composé de Alfons Karabuda (Suède) – président ; Sheila C. Woodward (Afrique du Sud/Etats-Unis) – vice-présidente exécutive ; Roula Abou Baker (Liban) – vice-présidente ; Charles Binam Bikoi (Cameroun) – vice-président ; Marti Ferrer Bosch (Catalogne/Espagne) – trésorier, Dr. Dorothy Conaghan (Irlande), Paul Dujardin (Belgique), Ardavan Jafarian (Iran), Ghita Kaldi (Maroc), Jacques Moreau (France), Maria Claudia Parias Durán (Colombie), Charles J. Sanders (Etats-Unis) et Christine Thomassen (Norvège).