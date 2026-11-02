Vétos US et Russe dans le dossier saharien : Les regrets d’Alger et les préoccupations du Polisario

Le département d’Ahmed Attaf critique le texte proposé par l’administration du président Donald Trump, le qualifiant de « favorable de manière excessive et flagrante au royaume du Maroc, au détriment du Front Polisario », le rendant ainsi inapte à servir de base à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental. Son communiqué précise qu’« avant le vote sur le projet de résolution, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait envoyé des lettres officielles aux membres du Conseil de sécurité pour les alerter sur les conséquences extrêmement graves des récents développements liés au conflit du Sahara occidental ». Cette initiative a conduit à l’intervention de l’ambassadeur algérien aux Nations unies.

Le document souligne qu’A. Attaf a notamment « mis en garde contre les risques d’une décision qui consacrerait une situation de fait dans la région et légitimerait un statut basé sur l’occupation, aux dépens du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ».

L’Algérie revendique officiellement le statut d’observateur dans le conflit du Sahara, à l’instar de la Mauritanie.

Après l’Algérie, le Polisario affiche sa « préoccupation » suite au rejet, vendredi, d’un projet de résolution américain au Conseil de sécurité sur le Sahara. Cette réaction, parue dans un communiqué samedi soir, tranche avec les déclarations victorieuses de son représentant à New York la veille. Le document, émis par le mouvement dirigé par Brahim Ghali, rappelle que « la MINURSO a été établie par la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité, déployée sur la base d’un accord entre le Front Polisario et le Maroc », dans le cadre d’un plan de règlement conjoint des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine.

Une assertion discutable, car le Maroc a signé les accords de cessez-le-feu de 1991 et l’accord militaire n°1 de 1997 avec l’ONU, et non à travers un accord bilatéral avec le Polisario.

Le Front met en garde contre « toute mesure par la puissance occupante qui compromettrait le processus de paix parrainé par l’ONU au Sahara occidental, ainsi que le mandat de la MINURSO ». Il revendique en même temps la fin unilatérale du cessez-le-feu depuis 2020.

Il souligne aussi « l’importance du rôle de la MINURSO, en accord avec les recommandations du Secrétaire général de l’ONU ». Les Nations unies ont d’ailleurs confirmé l’arrêt des opérations de la MINURSO dès samedi à minuit (heure New York).

Tout en admettant l’« impasse » actuelle du dossier du Sahara, le Polisario en tient responsables « certains États membres du Conseil de sécurité », qu’il accuse de favoriser des politiques expansionnistes, tout en adoptant une double approche dans le traitement des affaires internationales.

Dans le même texte, le Polisario « se félicite de la non-adoption » de la proposition américaine, exprimant sa gratitude à la Russie pour sa position, ainsi qu’à la Chine, au Pakistan et à la Somalie pour leur abstention. L’Algérie est également remerciée par le mouvement.