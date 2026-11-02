Réserves stratégiques d’hydrocarbures : L’assèchement se poursuit…

Sur les marchés, les prix du pétrole ont chuté de plus de 3 % au début des transactions asiatiques, lundi, à la suite de discussions menées pour la troisième journée consécutive entre responsables iraniens et qataris, dans le but de parvenir à un accord mettant fin à la guerre américaino-israélienne contre l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent ont reculé de 3,68 dollars, soit 3,2 %, à 109,75 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 3,43 dollars, soit 3,3 %, s’établissant à 100,69 dollars le baril. Le Brent avait achevé les transactions d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade entre les États-Unis et l’Iran après les élections américaines de mi-mandat prévues demain.

En revanche, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, au sein de l’alliance OPEP+, ont maintenu leurs objectifs de production inchangés pour le mois de décembre, signalant l’absence d’ajustements supplémentaires de leur politique de production avant l’année prochaine, alors que se poursuivent les perturbations des exportations pétrolières dues à la guerre contre l’Iran.

Goldman Sachs relève ses prévisions de prix

Dans ce contexte, la banque Goldman Sachs a relevé hier ses prévisions pour les prix du pétrole en raison de la hausse des risques pesant sur l’approvisionnement. Elle anticipe que le Brent pourrait atteindre 140 dollars le baril en 2027 si la production pétrolière du Golfe reste inférieure de 3,5 millions de barils par jour à sa moyenne enregistrée en 2025.

La banque a révisé à la hausse ses prévisions pour le Brent en décembre à 105 dollars le baril, contre 90 dollars auparavant, et porté celles du WTI américain à 94 dollars, contre 81 dollars précédemment. De même, elle a relevé ses prévisions de prix moyens pour l’année 2027, tablant sur une moyenne de 88 dollars le baril pour le Brent (contre 80 dollars dans ses estimations antérieures) et de 78 dollars pour le WTI (au lieu de 73 dollars).

Dans un scénario haussier, la banque prévoit que le Brent atteigne 140 dollars le baril, avec une moyenne autour de 130 dollars en 2027, si la production moyenne du Golfe durant cette année-là demeure inférieure de 3,5 millions de barils par jour à son niveau de 2025. La banque attribue ces projections à l’éventuelle hausse de la prime de risque sur les marchés face aux menaces pesant sur les approvisionnements du Moyen-Orient, à la durée prolongée des grands chocs d’offre passés, ainsi qu’à la conviction de nombreux acteurs du marché quant à la difficulté d’obtenir une percée diplomatique durable. « L’intensification des attaques contre le trafic maritime, les dommages causés aux infrastructures pétrolières et une prime de risque plus persistante demeurent les principaux catalyseurs d’une hausse potentielle des prix », indique une note de la banque. Goldman Sachs ajoute que les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, associés à une fragmentation géopolitique plus large, accentuent les risques de rupture d’approvisionnement, le calendrier et la localisation de ces perturbations restant difficiles à anticiper.

Gaz russe vers l’Europe

Dans un développement parallèle sur les marchés de l’énergie, le Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables américains, européens et ukrainiens, que les États-Unis soutiennent une reprise rapide des exportations de gaz naturel russe vers l’Europe via les gazoducs traversant l’Ukraine, dans le cadre de discussions visant à conclure une « trêve énergétique » avant l’hiver.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a déclaré que son pays cesserait ses frappes contre les raffineries de pétrole russes — comme l’a exigé le président américain Donald Trump — si les États-Unis fournissent rapidement à Kiev des missiles de défense antiaérienne Patriot. « Nous ne pouvons pas rester sans réagir après une attaque russe contre notre secteur énergétique, et après que la Russie tue nos concitoyens, attaque le réseau électrique, le gaz, les raffineries et l’ensemble de nos infrastructures. Nous avons dit que s’ils voulaient que nous n’attaquions pas les raffineries russes, ils devaient cesser d’attaquer notre système énergétique », a-t-il précisé, ajoutant : « Il existe une autre option : que les États-Unis fournissent des missiles Patriot à Kiev. Ils trouveront l’argent nécessaire ; il ne s’agit pas d’une simple aide, ils paieront pour les obtenir. »