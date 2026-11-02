Les agressions israéliennes se poursuivent au Liban : Les indemnisations des déplacés démarrent

Deux centres installés dans la région de Nabatiyeh, au sud du Liban, ont commencé lundi à verser en liquide la première tranche d’une aide annuelle de 12 000 dollars destinée aux familles ayant perdu leur logement. À Beyrouth et sa banlieue sud, les sinistrés recevront 14 000 dollars échelonnés sur un an. Le Hezbollah a expliqué dans un communiqué qu’il espère terminer le versement de la première tranche à 90 % des bénéficiaires dans un délai de 40 jours. Le Hezbollah avait annoncé qu’il verserait ces aides en quatre tranches sur un an, sans préciser la source de financement ni le nombre de bénéficiaires de ces aides.

Ce vaste projet d’indemnisation des déplacés de la guerre se déroule malgré les dures sanctions imposées par les États-Unis avec la bienveillance des autorités libanaises. Celles-ci ont mis hors la loi la structure financière du Hezbollah – appelée al-Qard al-Hassan – et ont saisi des millions de dollars destinés au mouvement chiite en provenance de Turquie et d’autres pays. Cela dans le cadre de leur décision déclarée de désarmer le mouvement de libération chiite.

Des médias américains et arabes avaient rapporté que l’Iran avait réussi à transférer début septembre 200 millions de dollars au Hezbollah. Washington avait pourtant imposé un blocus économique à Téhéran. Le quotidien al-Akhbar affirme que 50 000 familles bénéficieront du projet d’indemnisation chiffré à 600 millions de dollars.

En décembre 2024, au sortir d’une première guerre initiée par la formation contre Israël pour soutenir le Hamas palestinien, il avait annoncé l’allocation d’une aide similaire d’une valeur de 77 millions de dollars aux déplacés, présentée comme un « cadeau du peuple iranien et du Hezbollah ».

La guerre violente menée par Israël depuis 2023 en réponse aux attaques du Hezbollah a détruit ou endommagé plus de 290 000 habitations, selon un bilan non définitif des autorités, notamment dans le sud du pays et dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite.

Depuis juin, un protocole d’accord a été signé entre Washington et Téhéran, ainsi qu’un accord-cadre entre le Liban et Israël, sous parrainage américain, qui prévoit de désarmer le Hezbollah. Ces derniers étaient censés faire cesser les hostilités, mais Israël n’a pas mis un terme à ses opérations, multipliant frappes et dynamitages dans la zone, sans le moindre respect pour le cessez-le-feu conclu en 2023. Cessez-le-feu recherché pourtant par Tel-Aviv….