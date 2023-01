Une tête de l’hydre Cosa Nostra tombe en Italie : « Diabolik » entre les mains de la justice

« C’est une belle journée pour l’Italie qui sert d’avertissement aux mafieux : les institutions et nos héros en uniforme n’abandonnent jamais », a déclaré le vice-Premier ministre Matteo Salvini en annonçant l’arrestation de « Diabolik ».

M. Denaro, 60 ans, était considéré comme le chef mafieux le plus dangereux d’Italie depuis la mort en prison de Toto Riina et Bernardo Provenzano, respectivement en 2016 et 2017. Parmi la dizaine de meurtres commis, et pour lesquels il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité, le plus effroyable est celui de Giuseppe Di Matteo, fils d’un repenti, âgé de 14 ans. Il a été étranglé avant que son corps ne soit dissous dans de l’acide, en 1996.

« Après 30 ans de fuite, le superboss Matteo Messina Denaro a été arrêté, a indiqué M. Salvini. C’est avec une grande émotion que je remercie les femmes et les hommes de l’État qui n’ont jamais abandonné, confirmant la règle que, tôt ou tard, même les plus grands criminels en fuite sont arrêtés. »

Le général des carabiniers Pasquale Angelosanto a précisé à l’agence AGI qu’il avait été arrêté « à l’intérieur d’une structure sanitaire à Palerme où il s’était rendu pour suivre des thérapies cliniques ». Des images filmées le montrent au moment où la police le fait monter dans un véhicule blindé, la tête couverte d’un bonnet de laine blanc, le nez chaussé de lunettes élégantes. Indubitablement, il était fort bien protégé par des complices en tout genre, y compris au sein de la clinique privée.

Depuis de nombreuses années, des centaines de policiers et carabiniers participaient à la traque du fugitif le plus connu d’Italie.