Transfert du contrôle de l’espace aérien du Sahara au Maroc : Madrid maintient le flou diplomatique

Le Maroc et l’Espagne sont en train de négocier le contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental, affirme le chef de la diplomatie espagnole. José Manuel Albares qui met ainsi en porte-à-faux des médias de son pays, assure qu’«il y a un point dans la déclaration conjointe (du 7 avril 2022, ndlr) qui est public et qui porte sur l'amélioration de la gestion et c'est ce que nous faisons.»