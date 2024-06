O. Khafi a parcouru les 147,3 km de l’étape en 3h 33:01, devançant, respectivement, son compatriote Ibrahim Sabahi à une seconde d’écart et le Français Benjamin Marais, auteur du même chrono.

Le Français Rayan Boulahoite avait remporté la 7e étape du Tour du Maroc cycliste, courue jeudi entre Béni Mellal et Khénifra.

La neuvième et avant dernière étape est prévue, samedi, entre Meknès et Rabat sur 134,1 km, en passant par Khemisset, Tiflet, Sidi Allal El Bahraoui et Salé.