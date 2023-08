TMPA : Le CA explose à fin juin 2023

Pour le seul deuxième trimestre 2023, le CA a progressé de 11% à 953 MDH, indique TMPA dans un communiqué sur ses indicateurs financiers. Côté marchandises, TMPA fait état du traitement de 60 millions de tonnes (MT) à fin juin et 32 MT au T2-2023.

S’agissant des investissements réalisés, ils ont atteint 324 MDH, couvrant à la fois les infrastructures, voiries, réseaux divers et infrastructures IT. Par ailleurs, les dettes de financement se sont établies à 10,1 Mrds DH, dont 4,9 Mrds DH d’emprunts obligataires, en baisse de 0,6% par rapport à fin 2022. TMPA est la filiale de “Tanger Med Special Agency” en charge de la gestion du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med2.